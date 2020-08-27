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Газета.Ru
Газета.Ru

Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с января 2020 года увеличилось более чем в 3,5 раза и впервые превысило $100 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).В источнике
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РЕН ТВ

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РЕН ТВ02:57
ТАСС

Bloomberg: состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

ТАСС02:34
Взгляд.ру

Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

Взгляд.ру02:10
Москва 24

Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

Москва 2402:28
Московский Комсомолец

Илон Макс увеличил своё состояние до 101 миллиарда долларов

Московский Комсомолец02:06
РИА Новости

Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов

РИА Новости01:55
Газета.Ru

Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Газета.Ru01:55

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Часы Omega вновь побывали на дне Марианской впадины

Одна из моделей, Omega Seamaster Planet Ocean «Ultra Deep», также была прикреплена к внешней стороне пилотируемого глубоководного аппарата Limiting Factor – таким образом дайверские часы Omega снова побывали в самом глубоком месте на Земле.
0:38
Как потратить02:18
1

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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96 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

Новые инфицирование зарегистрированы в Новокузнецке (29), Кемерове (27), Прокопьевске (13), Анжеро-Судженске (8), Ленинск-Кузнецком (7), Белово (3), Кемеровском МО (3), Новокузнецком МР (3), Краснобродском (1), Полысаево (1), Мысках (1), Ленинск-Кузнецком МО (1). На 27 августа в Кузбассе у 6 156 человек диагностирован коронавирус.
Kursk.com02:13
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Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе Бэй» разгромить «Бостон»

У победителей шайбы забросили Ондржей Палат (13-я минута), Янни Гурде (14), российский защитник Михаил Сергачев (23), сделавший также две результативных передачи, Алекс Киллорн (29, 39), Брэйден Поинт (36) и российский нападающий Никита Кучеров (44), записавший на свой счет еще три передачи.
РИА Новости00:15

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 15:00
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В Крыму выявили 34 новых случая коронавируса за сутки

За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. 19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 – при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины.
Сергей Аксенов
Вести.Севастопольвчера в 03:14
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