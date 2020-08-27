Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с января 2020 года увеличилось более чем в 3,5 раза и впервые превысило $100 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).