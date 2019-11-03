Экономика
КоммерсантъСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.
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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla
ТАСС02 ноября в 20:16
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Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить рекорд 1922 года
Превышение климатической нормы – на 10 градусов, и рекорд 1922 года может быть побит.
Газета.Ru 05:13
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Политика
Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж в Сети
Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым опубликовал фотографию, на которой он запечатлён без передних зубов.
News.ru вчера в 18:49
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК 02 ноября в 10:04
Общество
ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях
Социальная сеть ВКонтакте объявила, что проведет эксперимент по снижению агрессивности пользователей в комментариях.
Коммерсантъ 04:28
Общество
Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством
Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом.
РИА Новости 04:02
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление о попытках свержения Зеленского
Ранее Лукаш заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти Зеленского.
RT на русском 04:23
Финансы
Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю
Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.
Свободная Пресса 02 ноября в 01:27
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости вчера в 15:03
Теннис
Надаль стал первой ракеткой мира, опередив Джоковича
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, обойдя Новака Джоковича.
REGNUM 01:22
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Армия и оружие
Опубликовано видео вывода большой колонны американских войск из Сирии
Кадры вывода большой колонны американской военной техники из Сирии, направляющейся в сторону Ирака, обнародовало 3 ноября сирийское агентство SANA.
Красная весна вчера в 15:39
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Футбол
«Эвертон» сообщил о состоянии получившего тяжелую травму Андре Гомеша
26-летний футболист накануне получил тяжелую травму в матче 11-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом».
РБК 04:35
Космос
В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии
ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
REGNUM 02 ноября в 14:19
Армия и оружие
Названы сроки поставок российских СУ-30СМ в Армению
По словам Тонояна, на первом этапе республика планирует получить четыре СУ-30СМ из России, контракт на поставку истребителей уже частично оплачен.
Lenta.ru 04:33
Шоу-бизнес
Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового
Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
Газета.Ru 03:13
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно
Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Газета.Ru 03:36
Футбол
Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове
Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.
Vprognoze.ru 02:29
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04:24
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Армия и оружие
В ДНР запустили ракету о готовности к отводу у Петровского
Вооруженные формирования ДНР запустили сигнальную ракету, в знак готовности к разведению сил у населенного пункта Петровское.
Московский Комсомолец 05:23
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Армия и оружие
В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»
Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05