Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.
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Состояние основателя компании Теslа выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли автопроизводителя

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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъвчера в 15:00

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

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Известиявчера в 17:48

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБКвчера в 16:05

Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАССвчера в 20:16

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbesвчера в 10:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
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В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо

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Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
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Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона являются соленое мясо, готовые супы, кетчупы и большинство видов сыров.
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В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»

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СКА одержал победу над рижским «Динамо» в серии буллитов

В воскресенье, 3 ноября, хоккейный клуб СКА победил рижжских "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера была сегодня днем доставлена в одну из московских больниц в тяжелейшем состоянии после приступа астмы.
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Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

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Экономика

Роль доллара во внешних торговых операциях России продолжает снижаться

Портал Lt.sputniknews.ru сообщил о том, что российская валюта продолжает завоевывать позиции в международной торговле, а американский доллар стремительно их теряет.
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В Ленобласти в квартире жилого дома взорвался снаряд времен ВОВ

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Шоу-бизнес

Нюша показала лицо крупным планом после преображения

Поклонники с трудом узнают Нюшу на новых фото. Как раз вчера певица показала свои портреты с мужем, сделанные крупным планом.
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Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли

Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
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Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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«Салават Юлаев» забросил девять шайб минскому «Динамо»

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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
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