Экономика
Кавказ ПостИлон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд
Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla «подросло» в связи с ростом стоимости акций компании. По данным РБК, о прибыли Илона Маска стало известно после обнародования отчета Tesla за третий квартал текущего года.
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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla
ТАСС02 ноября в 20:16
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