Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.
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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Известиявчера в 17:48

Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАССвчера в 20:16

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:50

Состояние основателя компании Теslа выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли автопроизводителя

Эхо Москвы08:03

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБКвчера в 16:05

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъвчера в 15:00

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbesвчера в 10:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
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Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны четырнадцатилетняя Эвелин угодила в реанимацию, где находится в критическом состоянии.
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"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
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Лолита Милявская трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения

Лолита Милявская трогательно поздравила с днем рождения свою повзрослевшую дочь Еву от Александра Цекало.
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Экономика

Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии

Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
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Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

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Минстрой представил индекс качества городской среды

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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

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Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
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Раскрыта особенность экрана следующего флагмана Honor

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Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
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Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
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Газета.Ru вчера в 12:09
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