Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.
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Состояние основателя компании Теslа выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли автопроизводителя

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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБКвчера в 16:05

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАССвчера в 20:16

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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbesвчера в 10:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
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Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
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Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
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Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
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