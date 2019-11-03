Экономика
КоммерсантъСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.
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Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс 12:17
Футбол
«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 14:58
Политика
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации», — заявил Криклий в эфире украинского телеканала «1+1».
URA.Ru 01 ноября в 04:13
Экономика
«Индекс хачапури» достиг исторического максимума
«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Lenta.ru 18:53
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
РИА Новости 14:03
Общество
Бутина получила новый паспорт гражданина России
Общественное телевидение России 15:29
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Общество
В Airbnb запретили аренду домов для вечеринок
Онлайн-агрегатор Airbnb запретил сдавать в аренду дома для вечеринок, сообщается на странице компании в Twitter.
Российская газета 08:42
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Армия и оружие
Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27
Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Авто
Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО
Именно поэтому Model S готовится к масштабному обновлению, чтобы выиграть автомобиль от Porsche уже в следующем заезде.
Car.ru 08:21
Авто
Volkswagen презентовал на базе Polo новый бюджетный кроссовер
В Китае немецкой компанией Volkswagen презентована бюджетная версия нового кроссовера Volkswagen Tacqua.
В городе R 13:04
Хоккей
Игрок НХЛ потерял сознание после столкновения и был госпитализирован
Форвард "Оттавы Сенаторз" Скотт Сабурен потерял сознание после столкновения с нападающим "Бостон Брюинз" Дэвидом Бэкесом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 09:57
Экономика
Россияне требуют вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Люди, получая 7-8 тысяч рублей, естественно, продолжают работать на пенсии, чтобы выжить - и продолжают делать отчисления в ПФР.
СитиТрафик вчера в 03:06
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru вчера в 08:07
Политика
Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева
Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Происшествия
Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал в столице врачом
Вечерняя Москва 08:00
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса 10:37
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости 19:09
Политика
Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
ТАСС 17:35