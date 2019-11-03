Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

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