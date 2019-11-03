Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.
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Состояние основателя компании Теslа выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли автопроизводителя

Эхо Москвы08:03

Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

ТАССвчера в 20:16

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Коммерсантъвчера в 15:00

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Известиявчера в 17:48

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

РБКвчера в 16:05

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:50

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbesвчера в 10:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
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Названо безопасное время использования гаджетов подростками

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Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа

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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет

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