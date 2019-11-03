Экономика
КоммерсантъСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.
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Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК вчера в 06:18
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
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Уильям позвал Кейт замуж у дома родителей своей экс-подружки
Принц Уильям снял дом из сруба в Кении, где за бокалом шампанского и сделал Миддлтон предложение.
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Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Футбол
Матвеев: радуемся двум голам в конце матча, но не ничьей. Мы потеряли два очка
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:2).
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru 06:39
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера попала в реанимацию в критическом состоянии
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны четырнадцатилетняя Эвелин угодила в реанимацию, где находится в критическом состоянии.
Телепрограмма 07:54
Хоккей
«Авангард» прервал пятиматчевую победную серию «Динамо» в КХЛ
РИА Новости 12:00
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
РИА Новости 01 ноября в 13:00
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 11:46
Политика
Киселев сообщил о побеге Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев в авторской программе на YouTube-канале «Кисельные берега» сообщил о побеге своего коллеги Аркадия Бабченко с Украины.
Телеканал 360° 01:43
Футбол
Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России
Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Soccer.ru 09:44
Политика
Песков: у государства есть деньги, и они будут тратиться на медицину
Выделены опять огромные деньги. У государства есть деньги, и они будут тратиться.
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На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Российская газета вчера в 12:48
Политика
Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа
Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor вчера в 19:51
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Кубанские новости вчера в 09:30
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
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Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12