Экономика
РБКСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю
Скорректированная прибыль Tesla составила $342 млн. Доходы компании составили $6,35 млрд, и это на 8% ниже показателя за третий квартал прошлого года. За последующую после отчета неделю акции компании выросли почти на 24%, таким образом увеличив состояние Маска, которому принадлежит 22% акций Tesla.
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