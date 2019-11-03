Экономика

РБКРБКСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

Скорректированная прибыль Tesla составила $342 млн. Доходы компании составили $6,35 млрд, и это на 8% ниже показателя за третий квартал прошлого года. За последующую после отчета неделю акции компании выросли почти на 24%, таким образом увеличив состояние Маска, которому принадлежит 22% акций Tesla.
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Состояние основателя компании Теslа выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли автопроизводителя

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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

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Forbes: состояние Илона Маска возросло на $2 млрд после квартального отчета Tesla

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Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
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