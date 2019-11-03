Экономика
РБКСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю
Скорректированная прибыль Tesla составила $342 млн. Доходы компании составили $6,35 млрд, и это на 8% ниже показателя за третий квартал прошлого года. За последующую после отчета неделю акции компании выросли почти на 24%, таким образом увеличив состояние Маска, которому принадлежит 22% акций Tesla.
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Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
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"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
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РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 01 ноября в 13:21
Происшествия
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Шоу-бизнес
Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске
Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
News.ru 08:57
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Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Общество
В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино
Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Политика
В Британии заинтересовались помощником Джонсона из-за его работы в России
В Великобритании Лейбористская партия заинтересовалась приемом на работу советника премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона Доминика Каммингса, который в 90-х годах работал в России, сообщает The Sunday Times.
REGNUM 10:22
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Происшествия
Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в Москве
«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — отмечается в сообщении.
Lenta.ru 09:22
Футбол
ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»
Руководство ЦСКА готовит жалобу на судейство во время центрального матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360° 10:01
Киберспорт
Blizzard не будет подстраивать сюжет Warcraft 3: Reforged под World of Warcraft
Вице-президент Blizzard Роберт Бриденбекер поделился подробностями о лоре Warcraft 3: Reforged.
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Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК 01 ноября в 12:19
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Недвижимость
Названы регионы РФ с наиболее благоприятными условиями для ипотеки
Сотрудники Райффайзенбанка провели исследование с целью выяснить, в каких российских регионах сложились наиболее положительные условия для покупки квартиры в ипотеку, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:35
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
ТК Звезда вчера в 00:12
Политика
Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России
Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
Москва 24 01 ноября в 12:56
Армия и оружие
В Донбассе завершили отвод сил в районе пункта Золотое
Уведомление о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе населённого пункта Золотое от конфликтующих сторон получила Специальная мониторинговая комиссия (СММ) ОБСЕ.
News.ru 07:46
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01 ноября в 10:21
Общество
Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, вылетает в Москву
Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции, вылетает с семьей из Варшавы в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:02
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Названы лучшие сайты автопроизводителей в России
Интернет-зависимость Консалтинговое агентство Markswebb провело исследование сайтов 10 крупнейших автопроизводителей в России, проанализировав их пользовательские функции, которые связаны с выбором, покупкой и обслуживанием автомобиля.
Российская газета 04:20
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«Чайка» минимально обыграла «Балтику»
Евро-футбол.ру 09:56