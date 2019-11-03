Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.
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Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд благодаря прибыли Tesla

Forbes11:00

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю

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Илон Маск за неделю разбогател на $2 млрд - Forbes

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Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
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При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

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США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B

Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
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Леванте — Барселона 3:1

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Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин

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NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
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В Одессе провели акцию против демонтажа барельефа Жукову

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Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.
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«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
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По данным издания NME, девятая часть «Звездных войн» может собрать в мировом прокате около 200 млн долларов.
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