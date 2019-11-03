Экономика
КоммерсантъСостояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes. Это произошло благодаря тому, что производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в третьем квартале 2019 года. После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию.
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Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Технологии
Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи
Как сообщает ToDay News Ufa, в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
Политика
Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Энергетика
Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено
Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак прилетел в Москву ради дочери
Ани Лорак не раз заявляла, что развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым она прожила 14 лет, стал для нее мучительным.
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
Наука
Восстановлен последний маршрут ледяного человека Этци
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Футбол
Леванте — Барселона 3:1
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Политика
NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
Культура
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
Политика
Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
Кино
Девятой части «Звездных войн» предрекли провал
По данным издания NME, девятая часть «Звездных войн» может собрать в мировом прокате около 200 млн долларов.