Экономика
РБКСостояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на $3,6 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real Time. С 4 июня оно сократилось с $26,7 млрд до $23,1 млрд. Падение произошло на фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля».
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Общество
Пандемия в России снизила привлекательность проживания в крупных городах
Москва, 14 июля 2020, 13:05 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала «бегство» жителей России из крупных городов.
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Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском вчера в 13:20
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проведенные его сторонниками в прошедшие выходные.
Известия 06:20
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
Происшествия
Воронеж засвидетельствовал иеговистов
Задержанный Валерий Гурский до 2004 года был соучредителем официально зарегистрированной религиозной организации иеговистов "Центральная, Воронеж", действовавшей с 1999 до 2017 года.
Коммерсантъ 03:46
Общество
Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа
Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM 06:11
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ
Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 05:38
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Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru вчера в 04:01
Футбол
Смолов рискует пропустить остаток сезона из-за повреждения
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Смолов, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча.
Газета.Ru 06:05
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
Известия 06:02
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК вчера в 08:36
Здоровье
В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом
За минувшие сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 84 случая зафиксировано в Тюменской области.
NewsProm.Ru 05:07
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Общество
В Минпросвещения заявили, что к дистанционной работе готовы 25% школ
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 25% школ готовы к качественному дистанционному образованию, остальные нуждаются в поддержке.
РИА Новости 05:47
Общество
ПФР начислит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Футбол
Черчесов оставил Дзюбу капитаном сборной России на ближайшие матчи
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.
Национальная служба новостей 04:55
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит эпизоды с участием Кикнадзе и Карпина
РФС сообщил, что не оставит без внимания недавние инциденты с участие наставника «Ростова» Валерия Карпина, а также генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 04:42
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Общество
Песков оценил задержания журналистов у «Лефортово»
Скопление журналистов на пикете у СИЗО "Лефортово" в поддержку советника глав Роскосмоса Ивана Сафронова могло послужить причиной для вмешательства полицейских.
РЕН ТВ 06:40
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Политика
Неменский: пророссийское движение на Украине будет жестко подавлено
Как сообщают «Народные новости», об этом в интервью мультимедийному изданию «Украина.ру» заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Городовой 05:43
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07