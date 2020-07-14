Экономика

РБКРБКСостояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на $3,6 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real Time. С 4 июня оно сократилось с $26,7 млрд до $23,1 млрд. Падение произошло на фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля».
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Самый богатый россиянин Владимир Потанин потерял более 3,5 миллиардов долларов из-за техногенных катастроф

Эхо Москвы05:03

Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

РБКвчера в 20:47

Forbes сообщил о сокращении состояния Потанина из-за аварий «Норникеля»

REGNUMвчера в 15:58

Состояние владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов

Дождьвчера в 16:49

Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»

Коммерсантъвчера в 18:23

Forbes сообщил о сокращении состояния Потанина на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

ТАССвчера в 15:47

Аварии «Норникеля» стоили Потанину $3,6 млрд

Forbesвчера в 14:06
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
Общество

Пандемия в России снизила привлекательность проживания в крупных городах

Москва, 14 июля 2020, 13:05 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала «бегство» жителей России из крупных городов.
REGNUM 06:05
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Общество

Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа

Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском вчера в 13:20
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Политика

В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проведенные его сторонниками в прошедшие выходные.
Известия 06:20
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Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
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Армия и оружие

Трое российских военных ранены при подрыве колонны в Идлибе

REGNUM 05:38
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Происшествия

Воронеж засвидетельствовал иеговистов

Задержанный Валерий Гурский до 2004 года был соучредителем официально зарегистрированной религиозной организации иеговистов "Центральная, Воронеж", действовавшей с 1999 до 2017 года.
Коммерсантъ 03:46
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Общество

Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа

Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM 06:11
29
Спорт

Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ

Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru вчера в 04:01
53
Футбол

Смолов рискует пропустить остаток сезона из-за повреждения

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Смолов, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча.
Газета.Ru 06:05
Общество

Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте

Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
2
Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
15
Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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Армия и оружие

В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

Известия 06:02
171
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК вчера в 08:36
867
Здоровье

В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 84 случая зафиксировано в Тюменской области.
NewsProm.Ru 05:07
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Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
198
Общество

В Минпросвещения заявили, что к дистанционной работе готовы 25% школ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 25% школ готовы к качественному дистанционному образованию, остальные нуждаются в поддержке.
РИА Новости 05:47
2
Общество

ПФР начислит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
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Футбол

Черчесов оставил Дзюбу капитаном сборной России на ближайшие матчи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.
Национальная служба новостей 04:55
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит эпизоды с участием Кикнадзе и Карпина

РФС сообщил, что не оставит без внимания недавние инциденты с участие наставника «Ростова» Валерия Карпина, а также генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 04:42
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
195
Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
152
Общество

Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак

Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
39
Общество

Песков оценил задержания журналистов у «Лефортово»

Скопление журналистов на пикете у СИЗО "Лефортово" в поддержку советника глав Роскосмоса Ивана Сафронова могло послужить причиной для вмешательства полицейских.
РЕН ТВ 06:40
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
80
Политика

Неменский: пророссийское движение на Украине будет жестко подавлено

Как сообщают «Народные новости», об этом в интервью мультимедийному изданию «Украина.ру» заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Городовой 05:43
7
Шоу-бизнес

Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton

В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
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