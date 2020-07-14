Экономика
РБКСостояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на $3,6 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном рейтинга Forbes Real Time. С 4 июня оно сократилось с $26,7 до $23,1 млрд. Падение произошло на фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля».
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Состояние Владимира Потанина с 4 июня сократилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.Forbes14:06
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
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Многие накануне серьезных экзаменов мечтают о двойнике, отлично разбирающемся в предмете.
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Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
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В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
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Участники соглашения ОПЕК+ намерены увеличить объемы добычи нефти
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«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича.
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Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала
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Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
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Обе нитки «Северного потока» приостановили
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«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
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Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
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