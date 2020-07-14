Экономика

РБКРБКСостояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на $3,6 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном рейтинга Forbes Real Time. С 4 июня оно сократилось с $26,7 до $23,1 млрд. Падение произошло на фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля».
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с чего всё началось

Аварии «Норникеля» стоили Потанину $3,6 млрд

Состояние Владимира Потанина с 4 июня сократилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.
Forbes14:06

Подробнее о событии

Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

РБК20:47

Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»

Коммерсантъ18:23

Состояние владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов

Дождь16:49

Состояние главы «Норникеля» В. Потанина, по подсчетам журнала Forbes, сократилось на фоне экологических скандалов

Эхо Москвы18:08

Forbes сообщил о сокращении состояния Потанина из-за аварий «Норникеля»

REGNUM15:58

Forbes сообщил о сокращении состояния Потанина на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

ТАСС15:47

Аварии «Норникеля» стоили Потанину $3,6 млрд

Forbes14:06
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 22:19, Ашберн
Армия и оружие

Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»

ГЛАС.RU 08:35
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости 03:22
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС 12:28
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Авто

УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»

Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
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Происшествия

Житель Иркутской области отправил сдавать ЕГЭ вместо себя родственника

Многие накануне серьезных экзаменов мечтают о двойнике, отлично разбирающемся в предмете.
КП - Иркутск 21:52
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском 21:36
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Политика

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

РБК 21:20
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Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
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Общество

Городская дума Южно-Сахалинска ушла на карантин по COVID-19

Коронавирусную инфекцию выявили у председателя городской думы Южно-Сахалинска и еще нескольких депутатов.
АСТВ 21:31
Энергетика

Участники соглашения ОПЕК+ намерены увеличить объемы добычи нефти

Очередная встреча участников ОПЕК+ запланирована на среду, 15 июля, и на ней, по информации деловых СМИ, будет обсуждаться увеличение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки.
Вести.Ru 00:03
Футбол

«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича.
Чемпионат 11:55
Политика

Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна 06:41
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
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Общество

Обе нитки «Северного потока» приостановили

Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.
Lenta.ru 21:44
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Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Вечерний курьер 03:16
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Шоу-бизнес

Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
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Гаджеты

Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС 12:58
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
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Происшествия

В Хабаровском крае начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро

Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
RT на русском 21:03
Политика

КНР раскритиковала США за позицию в отношении Южно-Китайского моря

Китай подверг во вторник критике госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря.
ТАСС 21:05
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Экономика

Минфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку

Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде.
РИА Новости 09:19
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