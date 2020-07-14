Экономика
РБКСостояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на $3,6 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном рейтинга Forbes Real Time. С 4 июня оно сократилось с $26,7 до $23,1 млрд. Падение произошло на фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля».
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Состояние Владимира Потанина с 4 июня сократилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.Forbes14:06
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