Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСостояние Заворотнюк улучшилось

В апреле артистка перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы — злокачественная. 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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с чего всё началось

Вышла из комы? Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Как сообщили источники в медицинских кругах, актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание.
Комсомольская правда10:25

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Вышла из комы? Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Комсомольская правда10:25

СМИ сообщили о приходе Заворотнюк в сознание

РБК13:23

Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ

РИА Новости12:35

Состояние Заворотнюк улучшилось

Lenta.ru12:03

СМИ: появились данные об улучшении состояния Заворотнюк

Телепрограмма11:07

СМИ: Анастасия Заворотнюк в сознании и дышит самостоятельно

Woman.ru09:03

Появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно

Вокруг ТВ05:34
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Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0

12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Наука

В организме детей в Германии нашли 11 видов пластика

В Германии в организме детей и подростков обнаружены микроскопические частицы 11 видов пластика, сообщает Der Spiegel.
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Шоу-бизнес

Пасынок Джигарханяна рассказал о его воссоединении с Татьяной Власовой

Телепрограмма 14:43
Здоровье

Онищенко оценил вероятность скачка смертности от рака в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.
RT на русском 08:13
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

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Политика

Порошенко объяснил суть «формулы Штайнмайера»

Всё остальное — от лукавого, путинская интерпретация «формулы Штайнмайера», — написал Порошенко в Twitter.
News.ru 14:13
Происшествия

Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве

Известия 12:40
Политика

Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Кино

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Общество

Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным

Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
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Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу.
Известия 06:15
Футбол

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В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.
RT на русском 14:36
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Общество

Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Что еще известно: Ранее в защиту фигурантов «московского дела» выступили 39 священников Русской православной церкви.
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Хоккей

«Витязь» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Михаила Кравеца оформили пятую победу подряд.
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Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами

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Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
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Происшествия

Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан

RT на русском 12:44
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Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Армия и оружие

Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
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Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»

Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
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Обновление для Xiaomi Mi Smart Band 4 добавляет новые циферблаты

Хит этого лета в виде Xiaomi Mi Smart Band 4 получил программное обновление.
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Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

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Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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