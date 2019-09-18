Шоу-бизнес
Lenta.ruСостояние Заворотнюк улучшилось
В апреле артистка перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы — злокачественная. 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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с чего всё началось
Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Как сообщили источники в медицинских кругах, актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание.Комсомольская правда10:25
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Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика
Украина назвала альтернативу Минским договоренностям для Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе поможет миротворческая миссия.
Росбалт 10:20
Армия и оружие
Эр-Рияд продемонстрировал, чем было атаковано месторождение Хурайс
Министерство обороны Саудовской Аравии показало в прямом эфире четыре крылатые ракеты, которые использовались для атаки на одно из двух месторождений Хурайс на востоке страны.
Газета.Ru 12:56
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Происшествия
Участника акции 27 июля Губайдулина освободили под подписку о невыезде
RT на русском 05:16
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Гаджеты
Обновление для Xiaomi Mi Smart Band 4 добавляет новые циферблаты
Хит этого лета в виде Xiaomi Mi Smart Band 4 получил программное обновление.
The GEEK 12:00
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 13:23
Происшествия
В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM 09:28
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору белого вина
Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.
RT на русском 02:21
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ 02:59
Политика
Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы
Помимо Шапошникова, московское отделение партии власти рекомендовало кандидатуру депутата Инны Святенко на пост сенатора от Мосгордумы, и приняли решение создать фракцию Единая Россия в городском парламенте.
РБК 12:25
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Футбол
Линделоф подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Защитник Виктор Линделоф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Евро-футбол.ру 11:39
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК вчера в 11:19