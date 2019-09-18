Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Как сообщили источники в медицинских кругах, актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание.

с чего всё началось

В апреле артистка перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы — злокачественная. 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

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