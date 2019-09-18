Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСостояние Заворотнюк улучшилось

В апреле артистка перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы — злокачественная. 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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с чего всё началось

Вышла из комы? Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Как сообщили источники в медицинских кругах, актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание.
Комсомольская правда10:25

Подробнее о событии

Вышла из комы? Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Комсомольская правда10:25

СМИ сообщили о приходе Заворотнюк в сознание

РБК13:23

Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ

РИА Новости12:35

Состояние Заворотнюк улучшилось

Lenta.ru12:03

СМИ: появились данные об улучшении состояния Заворотнюк

Телепрограмма11:07

СМИ: Анастасия Заворотнюк в сознании и дышит самостоятельно

Woman.ru09:03

Появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно

Вокруг ТВ05:34
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Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Газета.Ru 06:14
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Происшествия

Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве

Известия 12:40
Космос

Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться

Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
РИА Новости вчера в 07:04
Шоу-бизнес

Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк

РИА Новости 15:00
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Армия и оружие

В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»

Известия 16 сентября в 23:26
Общество

Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Происшествия

Полиция обнаружила оружие у угрожавшего взорвать мост в Киеве

RT на русском 16:00
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Гаджеты

У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов

Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру 15:06
Общество

Повредившего самолет в США механика заподозрили в связях с ИГ

Механик American Airlines Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани, которого обвиняют в повреждении навигационного оборудования пассажирского самолета, может быть связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*.
Ридус 15:54
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Политика

Помпео признал провал Patriot после атаки дронов в Саудовской Аравии

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не сумели отразить атаку беспилотников на нефтяные месторождения Эр-Рияда.
Экономика сегодня 16:29
Футбол

Футболисты «Динамо» празднуют голы в матче с «Аталантой» с пожарными

Футболисты загребского «Динамо» после первого тайма громят «Аталанту» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 16:00
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Общество

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РБК 09:36
Наука

Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Политика

В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера»

Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.
Московский Комсомолец 13:33
Наука

Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений

Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Здоровье

Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России

Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.
Известия 12:23
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Религия

Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник

Телеканал 360° вчера в 17:25
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Шоу-бизнес

Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН 08:29
Кино

Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу

Культуромания вчера в 15:11
Политика

Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК 13:04
Гаджеты

Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе

В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.
News.ru 05:36
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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