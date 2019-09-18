Шоу-бизнес
Lenta.ruСостояние Заворотнюк улучшилось
В апреле артистка перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы — злокачественная. 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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с чего всё началось
Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Как сообщили источники в медицинских кругах, актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание.Комсомольская правда10:25
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
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