Шоу-бизнес
Lenta.ruСостояние Заворотнюк улучшилось
В апреле артистка перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы — злокачественная. 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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с чего всё началось
Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Как сообщили источники в медицинских кругах, актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание.Комсомольская правда10:25
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:21, Вашингтон
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета 09:52
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости 16 сентября в 04:55
Футбол
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:51
Происшествия
На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов
На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.
Avia.pro 17:21
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Авто
Полностью отменить акциз на ввоз автомобилей хотят на Украине
Верховная Рада выступила с предложением отменить акциз на ввоз всех машин.
iReactor 13:26
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
Армия и оружие
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
Россия ускорила процесс выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с целью обеспечить российским гражданством военнослужащих ДНР и ЛНР.
Рамблер вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Энергетика
Нефть за несколько минут подешевела на 5%
Мировые цены на нефть резко снизились — стоимость барреля нефти марки Brent за несколько минут упала более чем на 5%, достигнув на минимуме отметки $64,5. По сравнению с закрытием вчерашних торгов стоимость барреля Brent снизилась на 6,54%.
РБК вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Политика
Европарламент поддержал отсрочку Brexit
Великобритания может вновь отложить выход из Евросоюза при наличии веских оснований, однако должна сохранить свободное перемещение на ирландской границе и, даже при отсутствии сделки с Брюсселем выполнить финансовые обязательства перед Евросоюзом.
ТАСС 06:43
Армия и оружие
На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой
Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело 04:38
Шоу-бизнес
Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге
Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro вчера в 04:20
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:55
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Нефтяная компания «Лукойл» в 2019 году, как и годом ранее, возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
Rambler News Service 16 сентября в 01:43