Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Адвокат сообщила об ухудшении самочувствия Колесниковой в СИЗО

РБКвчера в 14:33
Телеканал 360°

Задержанная Мария Колесникова заболела в тюрьме — адвокат

Телеканал 360°вчера в 10:44
Фонтанка.Ру

Здоровье Марии Колесниковой ухудшилось в СИЗО. Настроение звезды белорусских протестов подорвать не удалось

Фонтанка.Рувчера в 10:05
Lenta.ru

Здоровье Колесниковой в СИЗО резко ухудшилось

Lenta.ruвчера в 10:19
Подъём

Задержанная по делу о захвате власти в Беларуси Мария Колесникова заболела в жодинской тюрьме

Подъёмвчера в 10:06
Эхо Москвы

Защита Марии Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СК Белоруссии

Эхо Москвывчера в 10:31
РИА Новости

Защита Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СИЗО

РИА Новостивчера в 09:53
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: У Марии в СИЗО началась аллергия на пыль, но это не повлияло на ее настроение

КП - Беларусьвчера в 09:41

Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса

Карантин ввели в краснодарской гимназии № 25 до 28 сентября из-за угрозы распространения коронавируса в связи со случаями заражения, учащихся перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в понедельник в учебном заведении.
Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса
ТАССвчера в 10:49
53

Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 10:58
8

Чешское правительство заявило о второй волне коронавируса в стране

Чехию захлестывает вторая волна пандемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками заболевания.
Вечерняя Москвавчера в 18:56
17

МИД Ирана опроверг обвинения в подготовке покушения на посла США в ЮАР

В воскресенье газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб опубликовала информацию о том, что власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
ТАССвчера в 04:43
12

Депутат бундестага возмутился ситуацией с Навальным

Как сообщает RT, депутат бундестага Армин Паулу Хампел жестко раскритиковал позицию властей Германии в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также призвал кабмин наладить сотрудничество с Россией, а не манипулировать делом Навального в своих интересах.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
2