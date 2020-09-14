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Ведомости
Ведомости

Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.В источнике
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РБК

Адвокат сообщила об ухудшении самочувствия Колесниковой в СИЗО

РБКвчера в 14:33
Телеканал 360°

Задержанная Мария Колесникова заболела в тюрьме — адвокат

Телеканал 360°вчера в 10:44
РИА Новости

Защита Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СИЗО

РИА Новостивчера в 09:53
Lenta.ru

Здоровье Колесниковой в СИЗО резко ухудшилось

Lenta.ruвчера в 10:19
Подъём

Задержанная по делу о захвате власти в Беларуси Мария Колесникова заболела в жодинской тюрьме

Подъёмвчера в 10:06
Фонтанка.Ру

Здоровье Марии Колесниковой ухудшилось в СИЗО. Настроение звезды белорусских протестов подорвать не удалось

Фонтанка.Рувчера в 10:05
Эхо Москвы

Защита Марии Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СК Белоруссии

Эхо Москвывчера в 10:31
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: У Марии в СИЗО началась аллергия на пыль, но это не повлияло на ее настроение

КП - Беларусьвчера в 09:41

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
РБКвчера в 14:39
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
5

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
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В США признали отсутствие доказательств сговора России с талибами

Командующий Центральным командованием США Кеннет Маккензи заявил о признании отсутствия доказательств сговора российской стороны с террористической группировкой «Талибан»*.
Общественная служба новостей00:23

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Россияне стали есть меньше рыбы

Эксперты рыбного рынка рассказали, что россияне в целом стали потреблять меньше рыбы, при этом стали отдавать предпочтение более дешевой продукции, в частности, минтаю.
Lenta.ru23:11
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