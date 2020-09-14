Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось
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Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.В источнике
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