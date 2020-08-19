Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда
Состояние самого богатого в мире человека, главы Amazon Джеффа Безоса, выросло на 7,2 миллиарда долларов за день и достигло рекорда, следует из рейтинга Forbes Real-TIme. Его капитал оценивается в 197,8 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
Состояние гендиректора Amazon Джеффа Безоса по итогам торгов на бирже во вторник выросло на $7,2 млрд, следует из данных
рейтинга Forbes Real-TIme, который обновляется в режиме реального времени.
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