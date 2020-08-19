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Lenta.ru
Lenta.ru

Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда

Состояние самого богатого в мире человека, главы Amazon Джеффа Безоса, выросло на 7,2 миллиарда долларов за день и достигло рекорда, следует из рейтинга Forbes Real-TIme. Его капитал оценивается в 197,8 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
Состояние гендиректора Amazon Джеффа Безоса по итогам торгов на бирже во вторник выросло на $7,2 млрд, следует из данных
 рейтинга Forbes Real-TIme, который обновляется в режиме реального времени.
Forbesвчера в 02:08
Подробнее о событии
Народные новости

Состояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд

Народные новостивчера в 13:36
Forbes

Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда после роста на $7 млрд за день

Forbesвчера в 02:08
РЕН ТВ

Состояние богатейшего человека мира побило рекорд

РЕН ТВвчера в 12:04
Lenta.ru

Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда

Lenta.ruвчера в 11:04
Anews

Состояние богатейшего человека планеты достигло рекорда

Anewsвчера в 05:16
Компания

Состояние главы Amazon приблизилось к $200 млрд

Компаниявчера в 02:48
ФАН

Состояние богатейшего человека планеты побило рекорд

ФАНвчера в 13:13

Средний возраст заражённых коронавирусом в Италии снизился до 35 лет

Рим, 19 августа 2020, 14:55 — REGNUM По данным за последний месяц, средний возраст новых зараженных коронавирусом в Италии снизился до 35 лет, сообщили в среду, 19 августа, в национальном Высшем институте здравоохранения.
REGNUMвчера в 07:55

Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUMвчера в 12:25
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На Mariott подали в суд из-за утечки данных миллионов клиентов

К международной компании, управляющей гостиничными сетями, Mariott International подали иск из-за того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории, сообщает Financial Times.
РБК20:44

В темпе банка: ЦБ планирует сократить сроки разблокировки счетов

Двукратное ускорение Банк России планирует сократить максимальные сроки реабилитации клиентов, попавших в так называемый черный список, — этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с заинтересованными госорганами, уточнили в ЦБ.
Известия17:01

Экс-юрист ФБР признал подделку улик в деле о «сговоре» Трампа с РФ

Бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит признал в суде факт подлога документов, которые стали основанием для расследования «сговора» президента США Дональда Трампа с Россией.
Известиявчера в 16:00
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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