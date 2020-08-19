Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда

ФАН 6

Состояние самого богатого в мире человека, главы Amazon Джеффа Безоса, выросло на 7,2 миллиарда долларов за день и достигло рекорда, следует из рейтинга Forbes Real-TIme. Его капитал оценивается в 197,8 миллиарда долларов.