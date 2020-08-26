Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордного для него показателя $199,7 млрд. Об этом 26 августа сообщил журнал Forbes. В ходе торгов акций Amazon во вторник состояние Безоса превысило $200 млрд, однако к закрытию оно немного сократилось.