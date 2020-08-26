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Известия
Известия

Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордного для него показателя $199,7 млрд. Об этом 26 августа сообщил журнал Forbes. В ходе торгов акций Amazon во вторник состояние Безоса превысило $200 млрд, однако к закрытию оно немного сократилось.В источнике
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Коммерсантъ

Состояние богатейшего человека мира по оценке Forbes впервые превысило $200 млрд

Коммерсантъ04:27
Известия

Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Известия04:21
ТАСС

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло $200 млрд

ТАСС03:41
Газета.Ru

Состояние богатейшего в мире человека Джеффа Безоса увеличилось до $200 млрд

Газета.Ru03:49
Московский Комсомолец

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 200 миллиардов долларов

Московский Комсомолец03:46
Ёлдаш

Пандемия помогла Безосу увеличить свое состояние до $200 млрд

Ёлдаш04:21
Forbes

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд

Forbes02:06

Месси обсудил с Гвардиолой возможный переход в «Манчестер Сити»

Лидер испанского футбольного клуба «Барселона» Лео Месси провел переговоры с наставником английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, с которым ему уже доводилось работать, на предмет трансфера.
Общественная служба новостей01:24

Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км

Параметры «Гермеса»: скорость полёта – 1300 м/с, масса осколочно-фугасной боевой части – 30 кг, вес ракеты в общем с контейнером – 130 кг, дальность стрельбы – 100 км. Установка может запускать не только одиночные ракеты, но и стрелять залпом.
Территория новостей01:47
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В Пекине не осталось ни одного заражённого коронавирусом пациента

Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
REGNUM22:02
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В Крыму выявили 34 новых случая коронавируса за сутки

За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. 19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 – при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины.
Сергей Аксенов
Вести.Севастополь03:14
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета24 августа в 12:40
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
НГС.Кемерово21:00
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На Украине задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов

Киев, 26 августа 2020, 10:55 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы «Схемы», написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM03:55

Лавров: Белорусской оппозицией руководят с Запада

Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
Взгляд.рувчера в 11:45
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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