Состояние главы Amazon достигло $200 млрд
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Состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордного для него показателя $199,7 млрд. Об этом 26 августа сообщил журнал Forbes. В ходе торгов акций Amazon во вторник состояние Безоса превысило $200 млрд, однако к закрытию оно немного сократилось.В источнике
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Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 200 миллиардов долларов
Московский Комсомолец03:46