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Известия
Известия

Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордного для него показателя $199,7 млрд. Об этом 26 августа сообщил журнал Forbes. В ходе торгов акций Amazon во вторник состояние Безоса превысило $200 млрд, однако к закрытию оно немного сократилось.В источнике
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Коммерсантъ

Состояние богатейшего человека мира по оценке Forbes впервые превысило $200 млрд

Коммерсантъ04:27
Московский Комсомолец

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 200 миллиардов долларов

Московский Комсомолец03:46
Ёлдаш

Пандемия помогла Безосу увеличить свое состояние до $200 млрд

Ёлдаш04:21
Газета.Ru

Состояние богатейшего в мире человека Джеффа Безоса увеличилось до $200 млрд

Газета.Ru03:49
Известия

Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Известия04:21
ТАСС

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло $200 млрд

ТАСС03:41
Forbes

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд

Forbes02:06

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБК04:18
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Выявлены новые случаи контрабанды леса в Китай на 244 миллиона рублей

"Новые факты контрабанды леса в Китай на общую сумму около 244 миллиона рублей, совершенные организованной преступной группой, выявили сотрудники Иркутской таможни во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте", - говорится в сообщении.
РИА Новости03:29