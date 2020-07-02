Экономика

Lenta.ruLenta.ruСостояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

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Акции Amazon в среду, 1 июля, выросли на 4,4 процента до рекордных 2878,7 доллара, за счет чего богатство Безоса достигло 171,6 миллиарда долларов, побив рекорд в 167,7 миллиарда долларов, установленный 4 сентября 2018 года, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
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Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВ22:43

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ru21:52
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