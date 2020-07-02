Общество
ИА Красная ВеснаОснователь Amazon поставил рекорд по уровню личного богатства
Основатель крупнейшего в мире американского интернет-магазина Amazon Джефф Безос поставил рекорд по уровню богатства среди миллиардеров, сообщает 1 июля Bloomberg. Согласно сообщению, состояние Безоса на 1 июля оценивается в размере $171,6 млрд.
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Происшествия
Более 140 домов остались в Благовещенске без света из-за аварии
В центральной части Благовещенска из-за аварии без света остались жители более чем 140 домов.
РЕН ТВ 23:23
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru вчера в 08:21
Экономика
Объем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей
В июне число операций выросло на 3,7 млн (за предыдущий месяц — лишь на 2,2 млн), а сумма — на 32 млрд (месяцем ранее — только на 20 млрд).
Известия 18:00
Политика
Поправки к Конституции России поддержали более 78% проголосовавших
Поправки к Конституции России поддержали более 78 процентов проголосовавших — такие предварительные итоги огласили в Центризбиркоме, где обработали свыше 99 процентов протоколов.
Вести.Ru 22:45
Футбол
Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском 16:05
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 21:00
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Политика
Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию
73,24% участников голосования по поправкам в Конституцию проголосовали за их внесение, 25,8% – против, сообщил ЦИК в 20.53 мск.
Ведомости 13:05
Футбол
«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси».
Чемпионат 17:09
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета вчера в 05:28
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 04:54
Авто
Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж
За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
Evo-rus.com 22:52
Общество
Валерий Лимаренко проведет очередную прямую линию по коронавирусу
Валерий Лимаренко проведет прямую линию по борьбе с коронавирусом.
Сахалин.Инфо 29 июня в 03:03
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости 22:48
Политика
Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России
Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
Newslab.ru 22:28
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
Алтапресс 22:10
Здоровье
Названы полезные свойства крапивы
Волга-Медиа 23:17
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Армия и оружие
Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Lenta.ru 17:07
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.
RT на русском 10:24
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:12
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ 21:02
Экономика
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров.
Evo-rus.com 13:37