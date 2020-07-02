Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаОснователь Amazon поставил рекорд по уровню личного богатства

Основатель крупнейшего в мире американского интернет-магазина Amazon Джефф Безос поставил рекорд по уровню богатства среди миллиардеров, сообщает 1 июля Bloomberg. Согласно сообщению, состояние Безоса на 1 июля оценивается в размере $171,6 млрд.
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Основатель Amazon поставил рекорд по уровню личного богатства

ИА Красная Весна23:20

Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВ22:43

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ru21:52
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Ведомости 19:50
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
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Происшествия

Более 140 домов остались в Благовещенске без света из-за аварии

В центральной части Благовещенска из-за аварии без света остались жители более чем 140 домов.
РЕН ТВ 23:23
Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru вчера в 08:21
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Экономика

Объем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей

В июне число операций выросло на 3,7 млн (за предыдущий месяц — лишь на 2,2 млн), а сумма — на 32 млрд (месяцем ранее — только на 20 млрд).
Известия 18:00
Политика

Поправки к Конституции России поддержали более 78% проголосовавших

Поправки к Конституции России поддержали более 78 процентов проголосовавших — такие предварительные итоги огласили в Центризбиркоме, где обработали свыше 99 процентов протоколов.
Вести.Ru 22:45
Футбол

Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском 16:05
Общество

Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 21:00
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
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Политика

Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию

73,24% участников голосования по поправкам в Конституцию проголосовали за их внесение, 25,8% – против, сообщил ЦИК в 20.53 мск.
Ведомости 13:05
Футбол

«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси».
Чемпионат 17:09
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета вчера в 05:28
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Здоровье

На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса

В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 04:54
1,2K
Авто

Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж

За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
Evo-rus.com 22:52
1
Общество

Валерий Лимаренко проведет очередную прямую линию по коронавирусу

Валерий Лимаренко проведет прямую линию по борьбе с коронавирусом.
Сахалин.Инфо 29 июня в 03:03
Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости 22:48
Политика

Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России

Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
Newslab.ru 22:28
Кино

Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене

Алтапресс 22:10
7
Здоровье

Названы полезные свойства крапивы

Волга-Медиа 23:17
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС 21:02
4
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Армия и оружие

Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Lenta.ru 17:07
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.
RT на русском 10:24
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
13
Общество

В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:12
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Культура

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ 21:02
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Экономика

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров.
Evo-rus.com 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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