Коронавирус

РБКРБКСостояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за два месяца

Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. В исследовании учитывалось изменение благосостояния с 18 марта по 19 мая на основе данных Forbes.
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Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится
 в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.
РБК01:36

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Богатейшие американцы во время пандемии увеличили состояние на $434 млрд

Москва 2404:35

Состояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за два месяца

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Богатейшие американцы в период пандемии увеличили состояние на $434 млрд

Газета.Ru03:13

Миллиардеры США приумножили свое состояние за время пандемии коронавируса

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Богатейшие американцы во время пандемии увеличили состояние на $434 млрд

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Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд

Коммерсантъ03:56

Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса

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Происшествия

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Происшествия

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Общество

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