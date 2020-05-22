с чего всё началось

Специалисты Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies провели масштабное исследование на предмет того, насколько выросли состояния самых богатых людей США за последние 2 месяца. Как выяснилась, далеко не по всем гражданам заокеанской страны ударила пандемия коронавируса.

Состояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за 2 месяца

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Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 292

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