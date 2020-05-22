Коронавирус
МедиаПотокСостояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за 2 месяца
Специалисты Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies провели масштабное исследование на предмет того, насколько выросли состояния самых богатых людей США за последние 2 месяца. Как выяснилась, далеко не по всем гражданам заокеанской страны ударила пандемия коронавируса.
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Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport 01:15
Политика
Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах
Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»
Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" спустили на воду в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Северной верфи", где строится корабль.
РИА Новости 08:47
Происшествия
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом заявили в пресс-службе НАК.
RT на русском 10:29
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo 09:37
Политика
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
Технологии
Классической игре «Косынка» исполнилось 30 лет
«Косынку» создали для привыкания пользователей к графическому интерфейсу. Созданием игры занимался стажер «Microsoft» Уэс Черри.
ГЛАС.RU 08:47
Политика
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес
Состояние сатирика Анатолия Трушкина резко ухудшилось
StarHit.ru 07:00
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Анна Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу
22.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила 22 мая, что распространение коронавируса в России вышло на плато.
Портал Поиск 10:17
Общество
Религиозные организации освободят от уплаты налогов на период пандемии
Госдума приняла закон, одна из мер которого освобождает религиозные организации от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 07:01
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Экономика
Китай впервые не назначил годовых целей по ВВП
На заседании парламента Китай впервые отказался от своего годового целевого показателя роста и пообещал увеличить государственные расходы, поскольку пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике.
ИА Красная Весна 03:41
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Здоровье
В Кировской области выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Кировской области было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом.
Newsler.ru вчера в 03:52
Хоккей
Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»
Metaratings 08:01
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие
Беспилотник ВСУ сбит на юге ДНР
REGNUM 10:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
Политика
Медведчук призвал избавиться от внешнего управления на Украине
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в пятницу, 22 мая, заявил, что Украине необходимо избавиться от внешнего управления со стороны США.
Известия 07:24
Общество
В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 02:48