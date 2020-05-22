с чего всё началось

Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. В исследовании учитывалось изменение благосостояния с 18 марта по 19 мая на основе данных Forbes.

Состояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за два месяца

Общество В Свердловской области продлили ограничительные меры Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до первого июня.

Политика «Отдали на съедение»: о скандале с выдачей ополченца из России Журналист и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев в своем авторском Telegram-канале прокомментировал выдачу Казахстану добровольца войны на Донбассе Евгения Щербака.

Происшествия В Казани по подозрению в мошенничестве задержали проректора КФУ Одного из проректоров Казанского федерального университета задержали по подозрению в мошенничестве.

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 457

Политика В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория. 66

Кино Sony снимет фильм Marvel с неизвестной героиней Новый фильм Marvel от японской корпорации Sony с таинственной героиней запущен в разработку.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Политика Украина обратилась в морской трибунал с претензиями в отношении России МИД Украины передал в Международный трибунал по морскому праву меморандум с претензиями против России в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года. 196

Общество Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Происшествия В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122. 1

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 279

Армия и оружие В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 6

Футбол «Оренбург» объявил об уходе главного тренера Емельянова Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов покинул занимаемый пост. Его преемником станет Ильшат Айткулов.