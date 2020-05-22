Коронавирус

РБКРБКСостояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за два месяца

Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. В исследовании учитывалось изменение благосостояния с 18 марта по 19 мая на основе данных Forbes.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится
 в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.
РБК01:36

Подробнее о событии

Богатейшие американцы во время пандемии увеличили состояние на $434 млрд

Москва 2404:35

Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд

Коммерсантъ03:56

Состояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за два месяца

РБК01:36

Миллиардеры США приумножили свое состояние за время пандемии коронавируса

Известия03:07

Богатейшие американцы во время пандемии увеличили состояние на $434 млрд

РИА Новости02:29

Богатейшие американцы в период пандемии увеличили состояние на $434 млрд

Газета.Ru03:13

Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса

Lenta.ru01:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия

В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

Коммерсантъ 06:16
519
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до первого июня.
Российская газета 09:31
Политика

Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России

В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
514
Политика

«Отдали на съедение»: о скандале с выдачей ополченца из России

Журналист и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев в своем авторском Telegram-канале прокомментировал выдачу Казахстану добровольца войны на Донбассе Евгения Щербака.
Rusvesna.su 06:30
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
10
Армия и оружие

В Китае на полигоне заметили необычный танк

Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru вчера в 00:50
6
Происшествия

В Казани по подозрению в мошенничестве задержали проректора КФУ

Одного из проректоров Казанского федерального университета задержали по подозрению в мошенничестве.
Татарстан-24 08:48
Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
457
Политика

В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
66
Армия и оружие

Власти ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Руководство Донецкой и Луганской народных республик заявляет о приведении в боевую готовность вооруженных формирований на территориях республик, сообщают «Известия».
Хакасия-Информ вчера в 00:34
2,1K
Происшествия

По подозрению в сутенерстве вновь задержан издатель журнала «Флирт»

Газета.Ru 07:27
3
Кино

Sony снимет фильм Marvel с неизвестной героиней

Новый фильм Marvel от японской корпорации Sony с таинственной героиней запущен в разработку.
iReactor вчера в 04:14
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
75
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
1,1K
Наука

В Китае создали бионический глаз, который превосходит человеческий

Китайские ученые разработали бионический глаз, наделив его способностью видеть в темноте.
iReactor вчера в 07:01
32
Политика

Украина обратилась в морской трибунал с претензиями в отношении России

МИД Украины передал в Международный трибунал по морскому праву меморандум с претензиями против России в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК 08:02
196
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
329
Экономика

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
4
Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1,1K
Происшествия

Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
7
Происшествия

В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
1
Происшествия

В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик

Российская газета 09:05
263
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
279
Армия и оружие

В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы

США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 09:14
Армия и оружие

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на орбиту

РИА Новости 08:48
5
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
3,7K
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
6
Футбол

«Оренбург» объявил об уходе главного тренера Емельянова

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов покинул занимаемый пост. Его преемником станет Ильшат Айткулов.
Metaratings 07:08
Музыка

Группа «СБПЧ» порадовала фанатов первым синглом с нового альбома

Петербургская инди-группа «Самое большое простое число» на своей странице в социальных сетях опубликовала первую песню из своего нового альбома.
Петербургский дневник вчера в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 млрд долларов, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное