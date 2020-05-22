Коронавирус
РБКСостояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за два месяца
Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. В исследовании учитывалось изменение благосостояния с 18 марта по 19 мая на основе данных Forbes.
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Здоровье
Руденя предлагает провести инвентаризацию КТ в регионах
Как отметил глава региона, сегодня в большинстве случаев томографы установлены в зданиях больниц.
РИА Новости 06:57
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Российская газета 09:05
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранить ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе самоизоляцию, масочный режим и выдачу пропусков.
RT на русском 09:45
Путешествия
Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня
Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей вчера в 14:25
Политика
Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Высказались на совещании и эксперты. Так, Татьяна Голикова заявила: медицинская система России выдержала испытание коронавирусом.
12 Канал Омск 09:46
Армия и оружие
В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы
США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 09:14
Общество
Опубликовано фото кораблей из «Аватара 2»: съемки возобновляются
Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии.
Российская газета 06:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
Здоровье
В Саратове вторая женщина с коронавирусом родила ребенка
Вчера, 21 мая, в Саратове врачи приняли роды у второй женщины с коронавирусом.
Четвертая Власть 09:09
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
Политика
Россия получила уведомление о выходе США из Договора по открытому небу
Соединенные Штаты уведомили о выходе из Договора по открытому небу.
ПолитРоссия 08:15
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM вчера в 02:37
Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
РИА Новости 10:20
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для испытания вакцины против COVID-19
Ранее "ДП" писал о том, что в Петербурге начались испытания лекарства от осложнений COVID-19, разработанного компанией BIOCAD.
DP.RU 09:58
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК 06:49
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Происшествия
В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения.
РБК 08:43