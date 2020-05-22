с чего всё началось

Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. В исследовании учитывалось изменение благосостояния с 18 марта по 19 мая на основе данных Forbes.

Состояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за два месяца

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский самолет По данным издания Businnes Recorder, на борту разбившегося самолета было более 100 пассажиров. 419

Происшествия Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков, установило также следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО "Космос" в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице.

Финансы Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано «Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ). 93

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 443

Политика США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.

Политика Путин предостерег о второй волне коронавируса осенью Новая волна COVID-19 может возникнуть в России осенью и нужно быть к ней готовыми, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. 2

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 176

Футбол «Зенит» и «Сочи» высмеяли ошибку американского клуба Клуб опубликовал фотографию другого человека. Другие клубы пошутили над «Цинциннати». В частности, это сделали «Зенит» и «Сочи».

Авто Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux. 13

Кино Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев По словам Райта, который исполнит роль комиссара Гордона в новой картине о Бэтмене, создатели фильма пытаются создать уникальный продукт, но при этом сохранить центральную идею.

Общество Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.

Культура «Би-би-си» выпустит сериал об актёрах в изоляции Британская телерадиовещательная компания «Би-би-си» объявила о выпуске сериала, рассказывающих об актёрах, оказавшихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Общество Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая. 107

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Общество Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования. 1,9K

Религия РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".

Общество Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества". 325

Здоровье Врач-терапевт из Златоуста умерла от COVID-19 Челябинск, 22 мая 2020, 15:56 — REGNUM В Челябинской области врач-терапевт из Златоуста скончалась от COVID-19.

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 264