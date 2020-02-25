Экономика

Газета.RuГазета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

РИА Новости00:59

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Известия07:37

Богатейшие люди лишились $139 млрд за день из-за коронавируса

Газета.Ru04:00

Почему Bitcoin хуже золота: беззащитный актив или спасательный круг

РБК12:17

Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд из-за снижения фондовых индексов

Коммерсантъ00:49

Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд

Ведомостивчера в 23:48

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

ТАССвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Авто

В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

Известия 06:49
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
ToDay News Ufa 07:21
Происшествия

Сотрудник московской прокуратуры задержан по подозрению во взятке

По данным следствия, в феврале 2020 года сотрудник прокуратуры при участии посредника в ходе прокурорской проверки потребовал у гендиректора одной из компаний 1,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.
Интерфакс 12:08
Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета вчера в 10:18
Гаджеты

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире

Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
РБК вчера в 15:52
Политика

Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17

Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.
РБК вчера в 12:36
Происшествия

Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах

На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Lenta.ru 11:10
Армия и оружие

Турецкие военные атаковали сирийскую армию в Идлибе

Турецкие военные совместно с вооруженной сирийской оппозицией атаковали позиции армии Сирии в городе Найраб (провинция Идлиб).
Lenta.ru вчера в 08:45
Общество

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Инфорос вчера в 04:46
Технологии

«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Finam.Ru 06:17
Культура

Музей «Аушвиц» раскритиковал авторов сериала от Amazon

Представители мемориального музея «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме выступили с критикой сериала «Охотники» с Аль Пачино от Amazon.
RT на русском 12:52
Политика

Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров

"Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.
РИА Новости 10:00
Экономика

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Спасатели сняли с Москворецкого моста угрожавшего суицидом мужчину

РБК 10:16
Наука

Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК

Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Газета DAILY 12:08
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Общество

Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Общественное телевидение России 06:00
Футбол

Марадона: «Месси начал карьеру в „Барселоне“, там он ее и закончит»

Soccer.ru 11:50
Здоровье

В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы

На сегодняшнем заседании большого правительства в Смольном речь зашла об уволенном главвраче Боткинской больницы Алексее Яковлеве.
Петербургский дневник 04:55
Футбол

УЕФА может перенести или отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, в каком случае чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен.
РИА Новости 11:56
Политика

Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Lenta.ru 09:15
Общество

Немецкий диетолог назвал вредные для сна продукты

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
ToDay News Ufa 23 февраля в 12:13
Технологии

Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ

Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
Коммерсантъ 07:25
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

RT на русском 12:25
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

РБК вчера в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное