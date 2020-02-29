Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира за неделю сократилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg. Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Состояние богатейших людей мира за неделю сократилось на $444 млрд

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