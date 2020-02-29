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ВедомостиСостояние богатейших людей мира за неделю сократилось на $444 млрд
Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира за неделю сократилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg. Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.
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Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса
Российская газетавчера в 22:53
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
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