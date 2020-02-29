Экономика

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Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира за неделю сократилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg. Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.
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Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 миллиарда

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Богатейшие люди потеряли почти полтриллиона долларов за неделю

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Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса

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Bloomberg сообщил о потере богатейшими людьми $444 млрд за неделю

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ТАССвчера в 19:36

Богатейшие люди мира потеряли 139 миллиардов долларов за один день

Новый мир26 февраля в 03:59
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