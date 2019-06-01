Политика
ПрофильСостояние британского премьера Джонсона ухудшилось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшившегося состояния здоровья. Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его на посту, информирует ВВС.
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Из Британии приходят противоречивые известия о состоянии здоровья премьера Джонсона
Военное обозрение09:05
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Авто
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Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Происшествия
В «Гидре» запустили печатные станки
Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Австрия решила начать поэтапно выходить из карантина
Канцлер Австрии Себастьян Курц представил план поэтапного ослабления ограничительных мер, принятых в целях борьбы с пандемией.
Общество
Препарат от коронавируса появится в России на следующей неделе
Пробная партия препарата «Фавипиравир» появится в России на следующей неделе.
Космос
Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа
Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Музыка
Участница «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в несправедливости
Гагарина из троих участниц выбрала победительницей Таисию. Ангелина и Агния, расстроившись, начали плакать на сцене, и их увели за кулисы.
Хоккей
Панарин о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин рассказал, как он справляется с режимом самоизоляции в связи с коронавирусом в США.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила ICQ
Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Технологии
Для Xbox Series X могут возродить популярную игру MechAssault
Общество
В Забайкалье отменили полный запрет на продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил введенный ранее полный запрет на продажу алкоголя, говорится в сообщении на официальном портале региона.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа
Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
Общество
Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО
По словам Юрия Трутнева, на Дальнем Востоке реализуется около 2,3 тыс. проектов, а темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в регионе превышают средние показатели.