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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшившегося состояния здоровья. Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его на посту, информирует ВВС.
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Состояние британского премьера Джонсона ухудшилось

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