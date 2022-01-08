ВедомостиСостояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на $3 млрдЧетыре бизнесмена Казахстана потеряли $3 млрд на фоне протестов и беспорядков, начавшихся в стране в новом году, сообщает американский Forbes.ВедомостиКрупнейший акционер и председатель совета директоров банка Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким с 4 января потерял 1,4 миллиарда долларов.РИА НовостиПричиной потерь стали обвал акций Kaspi.kz на 30% и акций Народного банка (Халык-банк) на 16%, которым владеют супруги Кулибаевы.АБНКак заявлял президент Касым-Жомарт Токаев, за погромами и стычками с силовиками стоят подготовленные за рубежом «террористы», в том числе иностранцы.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКДождьForbesLife.ruЭкономика сегодняГазета.RuИА Красная ВеснаПолитическая ЭкспертизаRT на русскомZnak.comНовая газетаРидусТелеканал 360°Невские НовостиGazeta.SPbВечерняя МоскваФАНРБКНТВНациональная служба новостейПодробнее о событииСамые богатые люди в Казахстане потеряли около трех миллиардов долларов из-за беспорядковРИА Новостивчера в 13:14Forbes: четыре казахстанских миллиардера на фоне беспорядков потеряли $3 млрдRT на русскомвчера в 12:39Forbes: после начала протестов в Казахстане богатейшие люди потеряли $3 млрдРБКвчера в 12:05Forbes: Миллиардеры в Казахстане потеряли около трех ммиллиардов долларов на фоне беспорядковПРАЙМвчера в 09:13Forbes: четыре казахских миллиардера потеряли три миллиарда долларов из-за протестовLenta.ruвчера в 09:11Миллиардеры из Казахстана с начала протестов потеряли $3 млрдКомпаниявчера в 08:54Состояние миллиардеров из Казахстана сократилось на $3 млрд после начала протестовForbesвчера в 08:10Показать ещёОценить845Поделиться