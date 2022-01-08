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Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на $3 млрд

Четыре бизнесмена Казахстана потеряли $3 млрд на фоне протестов и беспорядков, начавшихся в стране в новом году, сообщает
 американский Forbes.
Ведомости
Крупнейший акционер и председатель совета директоров банка Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким с 4 января потерял 1,4 миллиарда долларов.
РИА Новости
Причиной потерь стали обвал акций Kaspi.kz на 30% и акций Народного банка (Халык-банк) на 16%, которым владеют супруги Кулибаевы.
АБН
Как заявлял президент Касым-Жомарт Токаев, за погромами и стычками с силовиками стоят подготовленные за рубежом «террористы», в том числе иностранцы.
РБК

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