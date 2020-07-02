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Российская газетаРоссийская газетаСостояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд.
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Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

РБК08:16

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

РИА Новости02:18

Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

ТАСС03:34

Состояние богатейшего человека в мире, главы Amazon, Джефа Безоса, приближается к 172-м миллиардам долларов

Эхо Москвы03:34

Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

Комсомольская правда02:06

Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВвчера в 22:43

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Известия 16:40
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Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
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Общество

Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия вчера в 20:21
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Общество

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Наука

Ученые объяснили, как морские птицы путешествуют по воздуху и воде

У тупиков и кайр имеется превосходная способность летать и при этом сохранять эффективность при погружении в воду.
Evo-rus.com 08:15
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Наука

Динозавры погибли после падения астероида на Землю

Британские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что именно падение на Землю астероида, а не продолжительные извержения вулканов, стало причиной гибели динозавров.
Live24 04:37
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
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Общество

Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве

«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Шоу-бизнес

Жена Семака ответила, каково стать бабушкой в 38 лет

Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна высказала мнение о том, как она себя чувствует в статусе бабушки в 38 лет.
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Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition

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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
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Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями

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Андрей Аршавин: В важных матчах «Зенит» играет по-другому

В важных матчах «Зенит» играет по-другому. Футболисты лучше двигаются, надежно действуют в обороне.
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Пелоси призвала к расширению санкций против разведки и оборонки РФ

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь призвала расширить санкции против России.
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Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню

Российский певец Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял музыкальный клип на новую песню.
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Продюсер «Лиги справедливости» опроверг обвинения против Джосса Уидона

Газета.Ru 08:35
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Если бы не Зобнин, «Спартак» мог бы отыграться. Колонка Аленичева

Думаю, если бы не красная карточка Зобнину, «Спартак» вполне мог отыграться.
Спорт-Экспресс 06:55
Футбол

В РФС прокомментировали оценку Федуна судейства матчей «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи не согласился с оценкой работы арбитров в национальном первенстве владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном, сообщает «РИА Новости».
РБК 13:29
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
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«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»

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В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru 11:17
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Эксперт: почти половина голосов за поправки к Конституции были сфальсифицированы

Около 45% всех голосов за поправки в Конституции России были сфальсифицированы.
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Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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