Экономика
Народные новостиСостояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд
Богатейший человек в мире Джефф Безос увеличил свое состояние до нового рекорда, приблизившись к отметке в 200 миллиардов долларов, согласно данным рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Накопления главы Amazon выросли на 7,2 миллиарда долларов за прошедшие сутки.
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика
Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра.
Российская газета 13:04
Политика
Лукашенко поручил предупредить иностранных лидеров об ответственности
Минск, 19 августа 2020, 16:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД страны предупредить ряд иностранных лидеров об ответственности за разжигание беспорядков в Белоруссии.
REGNUM 09:21
Экономика
Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона
Apple стала первой из американских компаний, чья рыночная стоимость достигла такого значения, и второй в мире по этому показателю после государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
REGNUM 11:27
Происшествия
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня.
РИА Новости 09:55
Политика
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми.
Газета.Ru 09:47
Политика
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Корабли ВМФ России сопровождали российские суда-трубоукладчики "Северного потока - 2" для того, чтобы не было недружественных действий со стороны иностранных государств.
Газета.Ru 11:07
Политика
Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.
RT на русском 13:20
Общество
Артемий Лебедев посчитал скульптуру «Родина-мать» уродской
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в видео на YouTube оценил монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, назвав его уродским.
Lenta.ru 09:35
Футбол
Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»
iReactor 05:49
Шоу-бизнес
Пугачева сняла грустное видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва сняла на видео, как её сын Гарри запускает игрушечный самолётик.
Территория новостей 00:13
Футбол
«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче третьего тура
Завершился матч в Грозном, где "Ахмат" принимал волгоградский "Ротор".
Bobsoccer 13:09
Космос
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
РИА Новости 12:33
Футбол
Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в третьем туре РПЛ
Вечерняя Москва 14:22
Происшествия
В Москве неизвестные сообщили о минировании более 100 объектов
Специалисты проверяют более 100 различных учреждений в Москве после получения анонимных сообщений о взрывных устройствах в зданиях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:44
Политика
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран
Премьеры России и Белоруссии обсудили задачи наращивания российско-белорусского сотрудничества в экономике и торговле.
Известия 11:20
Общество
Reuters: Франция и Германия хотят реформировать ВОЗ
Германия и Франция хотят предложить реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая бы увеличила полномочия и финансирование международной организации.
ТАСС 12:06
Политика
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.
РИА Новости 09:43
Космос
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
В NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 11:40
Шоу-бизнес
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Продюсер и основатель группы "На-на" Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Клопс вчера в 10:58
Хоккей
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани
Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче предсезонного турнира Кубок чемпионов.
РИА Новости 08:36
Общество
Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС 08:52
Игры
Microsoft Flight Simulator выходит в релиз
С момента выхода Microsoft Flight Simulator X в 2006 году Microsoft Flight Simulator является первой полноразмерной частью серии игр.
ToDay News Ufa 10:17
Политика
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
РИА Новости 13:01
Наука
Новое объяснение полосам зебр предложено
МедиаПоток 06:03
Общество
В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования
Коммерсантъ 10:09
Теннис
Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть Россию
Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию.
Lenta.ru 14:03
Авто
Mercedes-AMG вывел на тесты гиперкар One с 1000-сильным мотором
В оснащении Mercedes-AMG One находится полный привод и 1000-сильный гибридный агрегат с 1,6-литровым двигателем V6 от болида, который в 2017 году выиграл чемпионат Формулы-1.
Тарантас Ньюс 06:34
Общество
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Оперативные поправки, которые вносились в бюджет во время пандемии, третьей выплаты не предусматривают.
Уфимские Заметки 13:58