Экономика

Народные новостиНародные новостиСостояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд

Богатейший человек в мире Джефф Безос увеличил свое состояние до нового рекорда, приблизившись к отметке в 200 миллиардов долларов, согласно данным рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Накопления главы Amazon выросли на 7,2 миллиарда долларов за прошедшие сутки.
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Состояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд

Народные новости13:36

Состояние богатейшего человека планеты побило рекорд

ФАН13:13

Состояние богатейшего человека планеты достигло рекорда

Anews05:16

Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда

Lenta.ru11:04

Состояние богатейшего человека мира побило рекорд

РЕН ТВ12:04

Состояние главы Amazon приблизилось к $200 млрд

Компания02:48

Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда после роста на $7 млрд за день

Forbes02:08
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Политика

Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра.
Российская газета 13:04
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Политика

Президент академии наук Украины Патон умер на 102-м году жизни

Известия 12:54
Политика

Лукашенко поручил предупредить иностранных лидеров об ответственности

Минск, 19 августа 2020, 16:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД страны предупредить ряд иностранных лидеров об ответственности за разжигание беспорядков в Белоруссии.
REGNUM 09:21
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Экономика

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

Apple стала первой из американских компаний, чья рыночная стоимость достигла такого значения, и второй в мире по этому показателю после государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
REGNUM 11:27
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Происшествия

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня.
РИА Новости 09:55
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Политика

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми.
Газета.Ru 09:47
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Политика

Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов

Корабли ВМФ России сопровождали российские суда-трубоукладчики "Северного потока - 2" для того, чтобы не было недружественных действий со стороны иностранных государств.
Газета.Ru 11:07
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Политика

Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.
RT на русском 13:20
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Общество

Артемий Лебедев посчитал скульптуру «Родина-мать» уродской

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в видео на YouTube оценил монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, назвав его уродским.
Lenta.ru 09:35
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Футбол

Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»

iReactor 05:49
Шоу-бизнес

Пугачева сняла грустное видео с сыном Гарри

Алла Пугачёва сняла на видео, как её сын Гарри запускает игрушечный самолётик.
Территория новостей 00:13
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Футбол

«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче третьего тура

Завершился матч в Грозном, где "Ахмат" принимал волгоградский "Ротор".
Bobsoccer 13:09
Космос

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

РИА Новости 12:33
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Политика

Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово

Известия 05:50
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Футбол

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в третьем туре РПЛ

Вечерняя Москва 14:22
Происшествия

В Москве неизвестные сообщили о минировании более 100 объектов

Специалисты проверяют более 100 различных учреждений в Москве после получения анонимных сообщений о взрывных устройствах в зданиях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:44
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Политика

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран

Премьеры России и Белоруссии обсудили задачи наращивания российско-белорусского сотрудничества в экономике и торговле.
Известия 11:20
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Общество

Reuters: Франция и Германия хотят реформировать ВОЗ

Германия и Франция хотят предложить реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая бы увеличила полномочия и финансирование международной организации.
ТАСС 12:06
Политика

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.
РИА Новости 09:43
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Космос

NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей

В NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 11:40
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Шоу-бизнес

Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры

Продюсер и основатель группы "На-на" Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Клопс вчера в 10:58
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Хоккей

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче предсезонного турнира Кубок чемпионов.
РИА Новости 08:36
Общество

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС 08:52
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Игры

Microsoft Flight Simulator выходит в релиз

С момента выхода Microsoft Flight Simulator X в 2006 году Microsoft Flight Simulator является первой полноразмерной частью серии игр.
ToDay News Ufa 10:17
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Политика

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
РИА Новости 13:01
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Наука

Новое объяснение полосам зебр предложено

МедиаПоток 06:03
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Общество

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Коммерсантъ 10:09
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Теннис

Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть Россию

Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию.
Lenta.ru 14:03
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Авто

Mercedes-AMG вывел на тесты гиперкар One с 1000-сильным мотором

В оснащении Mercedes-AMG One находится полный привод и 1000-сильный гибридный агрегат с 1,6-литровым двигателем V6 от болида, который в 2017 году выиграл чемпионат Формулы-1.
Тарантас Ньюс 06:34
Общество

Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Оперативные поправки, которые вносились в бюджет во время пандемии, третьей выплаты не предусматривают.
Уфимские Заметки 13:58
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на июль 2020 года его состояние составляло $182,2 млрд.
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