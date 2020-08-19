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Народные новости
Народные новости

Состояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд

Богатейший человек в мире Джефф Безос увеличил свое состояние до нового рекорда, приблизившись к отметке в 200 миллиардов долларов, согласно данным рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Накопления главы Amazon выросли на 7,2 миллиарда долларов за прошедшие сутки.В источнике
С чего всё началось
Состояние гендиректора Amazon Джеффа Безоса по итогам торгов на бирже во вторник выросло на $7,2 млрд, следует из данных
 рейтинга Forbes Real-TIme, который обновляется в режиме реального времени.
Forbesвчера в 02:08
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Народные новости

Состояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд

Народные новостивчера в 13:36
ФАН

Состояние богатейшего человека планеты побило рекорд

ФАНвчера в 13:13
Lenta.ru

Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда

Lenta.ruвчера в 11:04
РЕН ТВ

Состояние богатейшего человека мира побило рекорд

РЕН ТВвчера в 12:04
Anews

Состояние богатейшего человека планеты достигло рекорда

Anewsвчера в 05:16
Компания

Состояние главы Amazon приблизилось к $200 млрд

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Forbes

Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда после роста на $7 млрд за день

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ToDay News Ufaвчера в 15:27
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

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РИА Новости17:00
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Экономика сегоднявчера в 09:01
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