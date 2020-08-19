Состояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд
Богатейший человек в мире Джефф Безос увеличил свое состояние до нового рекорда, приблизившись к отметке в 200 миллиардов долларов, согласно данным рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Накопления главы Amazon выросли на 7,2 миллиарда долларов за прошедшие сутки.В источнике
С чего всё началось
Состояние гендиректора Amazon Джеффа Безоса по итогам торгов на бирже во вторник выросло на $7,2 млрд, следует из данных
рейтинга Forbes Real-TIme, который обновляется в режиме реального времени.
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