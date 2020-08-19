Состояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд

ФАН 6

Богатейший человек в мире Джефф Безос увеличил свое состояние до нового рекорда, приблизившись к отметке в 200 миллиардов долларов, согласно данным рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Накопления главы Amazon выросли на 7,2 миллиарда долларов за прошедшие сутки.