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Народные новости
Народные новости

Состояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд

Богатейший человек в мире Джефф Безос увеличил свое состояние до нового рекорда, приблизившись к отметке в 200 миллиардов долларов, согласно данным рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Накопления главы Amazon выросли на 7,2 миллиарда долларов за прошедшие сутки.В источнике
С чего всё началось
Состояние гендиректора Amazon Джеффа Безоса по итогам торгов на бирже во вторник выросло на $7,2 млрд, следует из данных
 рейтинга Forbes Real-TIme, который обновляется в режиме реального времени.
Forbesвчера в 02:08
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Народные новости

Состояние главы Amazon приблизилось к рекордным $200 млрд

Народные новостивчера в 13:36
Компания

Состояние главы Amazon приблизилось к $200 млрд

Компаниявчера в 02:48
РЕН ТВ

Состояние богатейшего человека мира побило рекорд

РЕН ТВвчера в 12:04
Lenta.ru

Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда

Lenta.ruвчера в 11:04
Anews

Состояние богатейшего человека планеты достигло рекорда

Anewsвчера в 05:16
ФАН

Состояние богатейшего человека планеты побило рекорд

ФАНвчера в 13:13
Forbes

Состояние богатейшего человека мира достигло рекорда после роста на $7 млрд за день

Forbesвчера в 02:08

Оливия Уайлд экранизирует женский комикс Marvel для Sony

Популярная голливудская актриса Оливия Уайлд назначена режиссером одного из женских комиксов Marvel, который намерена экранизировать студия Sony Pictures, Издание Variety, сообщает о подписании соответствующего контракта и скором запуске проекта в производство.
Kinonews.ru01:45

Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Lenta.ru21:00
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Подержанные автомобили могут подорожать в России

Специалисты Autonews уточнили, что кредитные учреждения не спешат выдавать средства на приобретение подержанных авто, что также не допускает роста цен на вторичном рынке и стимулирует покупателя обратить внимание на подержанные автомобили.
NewInform02:49
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Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса

Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделал на съезде Демократической партии.
РБК01:35
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