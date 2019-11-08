Экономика
Rambler News ServiceСостояние миллиардеров в мире сократилось впервые за 5 лет
Совокупное состояние миллиардеров в мире сократилось с $8,9 трлн до $8,5 трлн в 2018 году по сравнению с 2017 годом, следует из совместного отчета швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC.
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В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.РБК08 ноября в 03:50
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Совокупное состояние миллиардеров в мире в 2018 году сократилось на 338 миллиардов долларов
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