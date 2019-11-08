с чего всё началось

Совокупное состояние миллиардеров в мире сократилось с $8,9 трлн до $8,5 трлн в 2018 году по сравнению с 2017 годом, следует из совместного отчета швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC.

Состояние миллиардеров в мире сократилось впервые за 5 лет

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