Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансБлагосостояние миллиардеров снизилось впервые за десятилетие

Финансовое состояние миллиардеров в мире за 2018 г. уменьшилось после 5 лет непрерывного роста на $388 млрд, или 4,3%, до $8,5 трлн, сообщается в отчете инвестбанка UBS и консалтинговой компании PwC.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует
 из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.
РБК08 ноября в 03:50

Подробнее о событии

Миллиардеры в 2018 году потеряли $8,5 трлн

ТАСС08 ноября в 02:44

Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года

Коммерсантъ08 ноября в 07:28

Совокупное состояние миллиардеров в мире в 2018 году сократилось на 338 миллиардов долларов

Эхо Москвы08 ноября в 06:31

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Известия08 ноября в 03:57

Аналитики увидели первое за пять лет сокращение состояния миллиардеров

РБК08 ноября в 03:50

Состояние богатейших людей мира снизилось на $388 млрд

Ведомости08 ноября в 03:31

Число миллиардеров в мире выросло на 40%

Вести.Финанс03:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:00, Вашингтон
Происшествия

Соседка выпавшей из окна россиянки с детьми рассказала о ее семье

Соседка женщины, которая выпала из окна с двумя детьми в Москве, рассказала о погибшей и ее семье.
Lenta.ru 04:51
Политика

Трамп заявит Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции

РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист

Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Общество

Диетологи назвали продукты, ускоряющие обмен веществ

УтроNews 02:50
Происшествия

Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены

REGNUM вчера в 10:11
Происшествия

В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы

В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Общество

В Минздраве опровергли попадание России в топ-10 самых пьющих стран

Замминистра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которым Россия вошла в десятку "самых пьющих" стран мира.
Московский Комсомолец 03:18
Единоборства

Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве

Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Общество

Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II

Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.
ТВ Центр 04:44
Политика

Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров.
Известия 04:35
Кино

«Мстители 4» выиграли главную зрительскую премию People`s Choice

Kinonews.ru 03:56
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

Известия 03:55
Политика

На выборах в Испании победили социалисты

Новые Известия 01:27
Происшествия

Владимир Шахрин наградил рабочих, которые спасли собаку на Шарташе

Бригаду рабочих, которые спасли провалившуюся под лед собаку на Шарташе, этим утром лично поблагодарил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.
Екатеринбург Онлайн 01:46
Общество

Силуанов назвал число самозанятых предпринимателей

Более 260 тысяч российских предпринимателей зарегистрировались как самозанятые с начала эксперимента.
Газета.Ru 04:32
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Футбол

Алан Дзагоев рассказал о волнении при выходе на поле в матче с «Сочи»

В матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» Дзагоев вышел на замену на 85-й минуте. Алан впервые почти за год принял участие в матче.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:03
ЖКХ

В Бийске ввели режим ЧС из-за накопившегося в городе мусора

На территории Бийска Алтайского края введен режим ЧС из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Известия 04:37
Происшествия

Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы

На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
Газета.Ru 04:36
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском вчера в 09:12
Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Политика

Представители «Нацкорпуса» перекрыли трассу в Одесской области

Украина.ру 04:49
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Газета.Ru 04:30
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Политика

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США

В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.
Газета.Ru 04:40
Политика

Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Происшествия

На Урале полиция не смогла посадить врача за помощь пациентке

В свердловской Новой Ляле прекратили уголовное преследование врача-гинеколога Олега Баскакова, которого обвиняли в хранении и сбыте нарковещества.
REGNUM 00:28
Общество

В Берлине провели эвакуацию из-за бомбы времен войны

В Берлине в районе Хеллерсдорф провели эвакуацию и оцепили квартал, где саперы будут обезвреживать 250-килограммовую американскую бомбу времен второй мировой войны.
Интерфакс 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное