Экономика
Вести.ФинансБлагосостояние миллиардеров снизилось впервые за десятилетие
Финансовое состояние миллиардеров в мире за 2018 г. уменьшилось после 5 лет непрерывного роста на $388 млрд, или 4,3%, до $8,5 трлн, сообщается в отчете инвестбанка UBS и консалтинговой компании PwC.
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В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.РБК08 ноября в 03:50
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Совокупное состояние миллиардеров в мире в 2018 году сократилось на 338 миллиардов долларов
Эхо Москвы08 ноября в 06:31
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