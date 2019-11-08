с чего всё началось

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Общество В Минздраве опровергли попадание России в топ-10 самых пьющих стран Замминистра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которым Россия вошла в десятку "самых пьющих" стран мира.

Единоборства Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.

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Политика Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в кабмине Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров.

Происшествия Владимир Шахрин наградил рабочих, которые спасли собаку на Шарташе Бригаду рабочих, которые спасли провалившуюся под лед собаку на Шарташе, этим утром лично поблагодарил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

Общество Силуанов назвал число самозанятых предпринимателей Более 260 тысяч российских предпринимателей зарегистрировались как самозанятые с начала эксперимента.

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Происшествия Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Общество Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Политика Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.

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Политика Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.

Происшествия На Урале полиция не смогла посадить врача за помощь пациентке В свердловской Новой Ляле прекратили уголовное преследование врача-гинеколога Олега Баскакова, которого обвиняли в хранении и сбыте нарковещества.