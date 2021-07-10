Состояние основателя Amazon Безоса выросло более чем на десять миллиардов долларов
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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes. При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на 3,5 миллиарда долларов. На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента.В источнике
Состояние основателя Amazon Безоса выросло более чем на десять миллиардов долларов
РИА Новостивчера в 13:27