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Состояние основателя Amazon Безоса выросло более чем на десять миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes. При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на 3,5 миллиарда долларов. На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента.В источнике

С чего всё началось

Сейчас состояние Безоса оценивается в $212,4 млрд, следует из данных рейтинга
 Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок.

Подробнее о событии

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