Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes. При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на 3,5 миллиарда долларов. На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента.

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С чего всё началось Сейчас состояние Безоса оценивается в $212,4 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок. Forbes 07:32