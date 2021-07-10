Состояние основателя Amazon Безоса выросло более чем на десять миллиардов долларов
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes. При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на 3,5 миллиарда долларов. На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента.В источнике
С чего всё началось
Сейчас состояние Безоса оценивается в $212,4 млрд, следует из данных рейтинга
Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок.