Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСостояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое

Врачи оценивают как крайне тяжелое состояние 11-летней девочки, на которую в Липецке напал с ножом отец, убивший ее четырехлетнюю сестру и тяжело ранивший мать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Состояние раненой отцом в Липецке 11-летней девочки крайне тяжелое

Пятый канал03:39

Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое

РИА Новости03:09
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