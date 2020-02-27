Происшествия
РИА НовостиСостояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
Врачи оценивают как крайне тяжелое состояние 11-летней девочки, на которую в Липецке напал с ножом отец, убивший ее четырехлетнюю сестру и тяжело ранивший мать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Происшествия
В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей
Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Футбол
В Италии футболист заразился коронавирусом
Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Религия
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты.
Общество
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Экономика
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Общество
Между Россией и Южной Кореей ограничат авиасообщение
В России в целях борьбы с распространением коронавируса было принято решение об ограничении авиасообщения с Южной Кореей.
Армия и оружие
Герасимов заявил об обеспокоенности Москвы новыми учениями НАТО
Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ.
Общество
Россиянам разрешили требовать деньги за отмененные поездки в Италию
Российским туристам разрешили требовать возврата денег за авиабилеты в Италию, Иран и Южную Корею, которые были аннулированы из-за вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Политика
«МБХ Медиа»: Кремль разработал методички для голосования по поправкам в Конституцию
Чиновники в Кремле разделили все население на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Культура
Регина Тодоренко в новом шоу «Маска» займет место в жюри
В комментарии телеведущая рассказала фанатам, что в этом проекте она займет место в жюри.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Биатлон
Павлова и Стрельцов стали шестыми в супермиксте на ЧЕ по биатлону
Политика
Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Игры
Подписчики PS Plus бесплатно получат ремейк Shadow Of The Colossus
В марте подписчики PS Plus бесплатно получат две игры: Sonic Forces и ремейк Shadow Of The Colossus.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Авто
Volkswagen официально представил новый Golf GTI
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Экономика
Раскрыты два сценария транспортной стратегии РФ до 2036 года
Проект транспортной стратегии РФ до 2036 года включает базовый и консервативный сценарии развития.
Хоккей
Канадский хоккеист: спорю на 100 тысяч, что Овечкин не обгонит Гретцки
Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джон Скотт считает, что Александр Овечкин не сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки.
Финансы
В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы
Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.
Армия и оружие