Состояние самого богатого человека мира впервые превысило $200 млрд
Состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, по версии журнала Forbes, в моменте превысило $200 млрд. Господин Безос по результатам рейтинга Forbes Real-Time стал первым миллиардером, состояние которого превысило эту сумму.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса
достигло нового рекорда: в ходе торгов вечером 25 августа оно ненадолго превысило отметку в $200 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
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Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 200 миллиардов долларов
Московский Комсомолец03:46