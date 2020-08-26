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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Состояние самого богатого человека мира впервые превысило $200 млрд

Состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, по версии журнала Forbes, в моменте превысило $200 млрд. Господин Безос по результатам рейтинга Forbes Real-Time стал первым миллиардером, состояние которого превысило эту сумму.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса
 достигло нового рекорда: в ходе торгов вечером 25 августа оно ненадолго превысило отметку в $200 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
Forbes02:06
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Lenta.ru

Богатейший человек мира поставил исторический рекорд

Lenta.ru04:56
Коммерсантъ

Состояние самого богатого человека мира впервые превысило $200 млрд

Коммерсантъ04:27
ТАСС

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло $200 млрд

ТАСС03:41
Газета.Ru

Состояние богатейшего в мире человека Джеффа Безоса увеличилось до $200 млрд

Газета.Ru03:49
Московский Комсомолец

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 200 миллиардов долларов

Московский Комсомолец03:46
Известия

Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Известия04:21
Forbes

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд

Forbes02:06

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Взгляд.рувчера в 16:30
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Ведомости04:35
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

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ТАСС03:56
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