Экономика
РИА НовостиСостояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
Комсомольская правда02:06
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Общество
В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса
Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
Политика
Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
Политика
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Поправки в конституцию вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 02:35
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
РИА Новости вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Культура
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
В связи с реформированием команды топ-менеджеров телеканала RTVI прежний редактор покинул свой пост, а вокалист стал генеральным продюсером.
ГлобалМСК.ру вчера в 10:15
Футбол
АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место
АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК.
LiveSport.ru вчера в 16:20
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Политика
На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс
Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ" выразил мнение, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Газета.Ru 00:48
Происшествия
Ребенку в Красногорске разбило голову выброшенной из окна бутылкой
Четырехлетней девочке в голову попала бутылка, которую выбросили из окна одного из домов в подмосковном Красногорске, сейчас ребенку делают операцию, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.
Известия вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Дочь Джонни Деппа прошлась по Парижу без бюстгальтера
Отмечается, что 21-летняя модель прошлась по улицам столицы Франции — Парижа — без бюстгальтера, в короткой черной юбке с заниженной талией.
ФАН вчера в 05:44
Космос
Собственный интернет появится на российском сегменте МКС до конца года
Вечерняя Москва вчера в 06:33
Хоккей
«Локомотив» показал новый шлем вратаря команды Паскуале
Пресс-служба ярославского «Локомотива» в твиттере опубликовала фотографии нового шлема вратаря команды Эдварда Паскуале.
Sport24.ru вчера в 13:50
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Экономика
Mail.ru Group вышла на Московскую биржу
Предправления Московской биржи Юрий Денисов надеется, что депозитарные расписки компании «будут активно у нас торговаться и станут популярными среди частных инвесторов, хорошо знакомых с бизнесом Mail.ru Group».
Коммерсантъ 03:14
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК вчера в 17:00
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Экономика
Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru вчера в 11:32