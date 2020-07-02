Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСостояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

Комсомольская правда02:06

Состояние богатейшего в мире человека увеличилось до $172 млрд

News.ru02:43

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

РИА Новости02:18

Состояние богатейшего человека планеты Джеффа Безоса достигло $172 млрд

Говорит Москва02:12

Состояние богатейшего человека в мире взлетело до рекордных $171,6 млрд

REGNUM03:05

Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВвчера в 22:43

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество

В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса

Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
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Политика

Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
2
Политика

Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

Поправки в конституцию вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 02:35
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

РИА Новости вчера в 22:38
10
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Хоккей

В США по поправкам в Конституцию проголосовали Овечкин и Орлов

МИР 24 00:13
Культура

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

В связи с реформированием команды топ-менеджеров телеканала RTVI прежний редактор покинул свой пост, а вокалист стал генеральным продюсером.
ГлобалМСК.ру вчера в 10:15
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Футбол

АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место

АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК.
LiveSport.ru вчера в 16:20
Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
14
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
2
Политика

На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс

Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ" выразил мнение, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Газета.Ru 00:48
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Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Газета.Ru 02:29
29
Происшествия

Ребенку в Красногорске разбило голову выброшенной из окна бутылкой

Четырехлетней девочке в голову попала бутылка, которую выбросили из окна одного из домов в подмосковном Красногорске, сейчас ребенку делают операцию, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.
Известия вчера в 18:31
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Шоу-бизнес

Дочь Джонни Деппа прошлась по Парижу без бюстгальтера

Отмечается, что 21-летняя модель прошлась по улицам столицы Франции — Парижа — без бюстгальтера, в короткой черной юбке с заниженной талией.
ФАН вчера в 05:44
1
Космос

Собственный интернет появится на российском сегменте МКС до конца года

Вечерняя Москва вчера в 06:33
7
Хоккей

«Локомотив» показал новый шлем вратаря команды Паскуале

Пресс-служба ярославского «Локомотива» в твиттере опубликовала фотографии нового шлема вратаря команды Эдварда Паскуале.
Sport24.ru вчера в 13:50
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
959
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Экономика

Mail.ru Group вышла на Московскую биржу

Предправления Московской биржи Юрий Денисов надеется, что депозитарные расписки компании «будут активно у нас торговаться и станут популярными среди частных инвесторов, хорошо знакомых с бизнесом Mail.ru Group».
Коммерсантъ 03:14
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
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Здоровье

Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог

Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Экономика

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК вчера в 17:00
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
3
Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Здоровье

На Украине выросло число заболевших коронавирусом

Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
1
Экономика

Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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