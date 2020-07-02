Экономика
Lenta.ruСостояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд
Акции Amazon в среду, 1 июля, выросли на 4,4 процента до рекордных 2878,7 доллара, за счет чего богатство Безоса достигло 171,6 миллиарда долларов, побив рекорд в 167,7 миллиарда долларов, установленный 4 сентября 2018 года, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
Комсомольская правда02:06
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Общество
Коронавирусом в России за сутки заразились 6760 человек
6760 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за прошедшие сутки; в стационарах умерли 147 больных.
Сиб.фм 03:32
Общество
Около 6,8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 661 165 случаев коронавирусной инфекции, 9 683 умерших и 428 978 выписанных (6 047 выписаны за последние сутки).
Интерфакс 03:34
Политика
В России объявлены итоги голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила итоги голосования по изменению Конституции. Большинство россиян одобрили изменения.
URA.Ru 03:01
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В лиге отметили, что разрешение о проведении матча выносит Роспотребнадзор Оренбурга.
CT news 04:12
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Политика
Пентагон прокомментировал данные о связи России с талибами
Ранее спецслужбы США заявляли, что еще не определились с решением, были сговор России с талибами или нет.
Телеканал 360° 30 июня в 01:32
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
Политика
Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции
Сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал RT предложенные поправки к Конституции.
RT на русском вчера в 02:14
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
Студия Warner Bros может начать переговоры с актером Кристианом Бейлом, чтобы он снова сыграл Бэтмена в фильме «Флэш».
Inc-news.ru 30 июня в 17:59
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Футбол
Уткин назвал матч ЦСКА – «Спартак» игрой очень низкого качества
Играть с «Зенитом» придется на контратаках, поэтому сейчас «Спартак» играет с «Уфой» никак, и с ЦСКА тоже, так как с этими командами не получается играть в контратаку.
ODDS.ru 03:28
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Взгляд.ру вчера в 11:36
Космос
Раскрыта загадка появления аномальных частиц из космоса
Астрономы Университета штата Пенсильвания в США раскрыли загадку происхождения аномальных высокоэнергетических нейтрино, зафиксированных обсерваторией IceCube во льдах Антарктиды.
Lenta.ru 04:23
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 30 июня в 10:10
Общество
В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина
Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Армия и оружие
В России разработают новый пулемет на базе РПК-16
В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году.
Российская газета 04:23
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме
Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС 03:58
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Происшествия
Начальника владимирского института ФСИН арестовали до 15 августа
REGNUM 30 июня в 10:27
Общество
В России явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 65%
Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию достигла 65%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.
Северпост вчера в 15:27
Культура
Курян приглашают на международный фестиваль современного искусства
С 3 по 5 июля пройдёт второй международный фестиваль современного искусства EVERART WEEKEND. В этом году его проведут онлайн.
Курские известия 04:04
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
Финансы
ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 10,3 млрд рублей
С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАСС 04:16
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09