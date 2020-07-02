Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСостояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

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Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

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Состояние богатейшего человека планеты Джеффа Безоса достигло $172 млрд

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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

Комсомольская правда02:06

Состояние богатейшего человека в мире, главы Amazon, Джефа Безоса, приближается к 172-м миллиардам долларов

Эхо Москвы03:34

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52
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Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

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Около 6,8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 661 165 случаев коронавирусной инфекции, 9 683 умерших и 428 978 выписанных (6 047 выписаны за последние сутки).
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Месси забил 700-й гол за карьеру

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Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем»

ГЛАС.RU вчера в 22:03
Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Происшествия

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
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Политика

Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
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Происшествия

Число жертв оползня в Мьянме возросло до 96 человек

Нейпьидо, 2 июля 2020, 10:06 — REGNUM Количество погибших в результате схода оползня в районе добычи нефрита в восточном штате Мьянмы Качин возросло до 96.
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С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Шоу-бизнес

Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку

Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК вчера в 04:22
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Здоровье

Названы полезные свойства крапивы

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Эндокринолог Зухра Павлова назвала просто способ похудеть

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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
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Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
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Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта

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Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

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В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом.
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В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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Экономика

Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет

"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на 2-й квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
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Инфицировать клетки человеческого мозга может коронавирус

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Live24 вчера в 08:30
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Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
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Происшествия

В Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы

Газета.Ru 03:54
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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