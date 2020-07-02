Экономика
РИА НовостиСостояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
Комсомольская правда02:06
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Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
Политика
ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов
ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
RT на русском 02:56
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service вчера в 07:12
Общество
ЦИК обработал 99,9% протоколов. За поправки высказались 77,93% россиян
Поправки одобрили 77,93% граждан РФ, сообщили в ЦИК. Против высказались 21,26% проголосовавших.
Телеканал 360° 01:30
Политика
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки ста процентов протоколов.
Lenta.ru 02:54
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Общество
В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения
Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Известия 02:56
Авто
Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями
Наиболее часто с аналогичной проблемой встречаются автомобили Subaru: Impreza 2006–2008.
МедиаПоток 30 июня в 01:10
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета вчера в 00:33
Футбол
Футбольный матч между «Оренбургом» и «Уралом» отменен
Футбольный матч «Оренбург» — «Урал», который должен был пройти сегодня, 1 июля, не состоится.
Prooren.ru вчера в 05:16
Культура
Заволжск победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след»
Проект установки в Заволжске Ивановской области памятника русскому ученому-астроному Федору Бредихину победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след».
ИвановоLive 00:55
Интернет
WhatsApp выпустил первый набор анимированных стикеров
Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространение своего первого набора анимированных стикеров.
iXBT.com 30 июня в 07:29
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Экономика
Греф предсказал рост цен на нефть и курса рубля
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС заявил, что к концу года при условии, что ситуация с коронавирусом не обострится, можно ожидать резкий рост цен на нефть и курса рубля.
Lenta.ru 29 июня в 08:31
Общество
В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 ещё 102 человека
Саратов, 1 июля 2020, 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента.
REGNUM вчера в 14:04
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Здоровье
ВОЗ изучит данные о новом штамме свиного гриппа в Китае
Очередные результаты исследования вируса G4 доказывают возможность появления новой пандемии, так как мутирующий вирус может распространяться между людьми.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Более 20 млн тестов на коронавирус провели в России
В России провели более 20 млн тестов на выявление коронавируса, из-за подозрения на COVID-19 в больницах находится 286 тыс. человек.
Московский Комсомолец 02:57
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Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
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Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку
Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
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В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Армия и оружие
На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
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Политика
ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
РИА Новости 02:35
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Космос
Астроном оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе
Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости 29 июня в 21:56