Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Энергетика Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+ Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Экономика В каких городах выросли цены на новостройки По итогам первого полугодия в 70 крупных городах с населением более 300 тысяч человек цены на новостройки выросли в цене на шесть процентов, следует из данных исследования федерального портала.

Политика Поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших ЦИК объявил о 100% обработки бюллетеней Москва, 2 июля. В России закончился подсчет бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию РФ. 33

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Политика Источники в Кремле посчитали триумфом итоги голосования по Конституции По словам собеседников агентства, в Кремле не предполагали, что результаты голосования окажутся настолько высокими, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, пандемию коронавируса, а также то, что многие россияне уже открыли дачный сезон. 45

Авто Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander. 6

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Политика Памфилова назвала легитимным и состоявшимся голосование по поправкам Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в легитимности голосования по поправкам к Конституции нет сомнений, оно признано состоявшимся.

Общество В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля. 15

Авто Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей. 73

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 2K

Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. 121

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Политика Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 855

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 50