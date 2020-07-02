Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСостояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

Комсомольская правда02:06

Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

ТАСС03:34

У Джеффа Безоса появилась возможность купить все существующие биткоины

РБК02:49

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

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Состояние богатейшего человека в мире, главы Amazon, Джефа Безоса, приближается к 172-м миллиардам долларов

Эхо Москвы03:34

Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВвчера в 22:43

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52
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Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113

RT на русском 04:20
Здоровье

В больницы Красноярского края поступило лекарство от коронавируса

«Северный город» – В базовые стационары Красноярского края поступило лекарство от COVID-19. Об этом 2 июля сообщили в Минздраве региона.
Северный город 04:00
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
Экономика

В каких городах выросли цены на новостройки

По итогам первого полугодия в 70 крупных городах с населением более 300 тысяч человек цены на новостройки выросли в цене на шесть процентов, следует из данных исследования федерального портала.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших

ЦИК объявил о 100% обработки бюллетеней Москва, 2 июля. В России закончился подсчет бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Регион online 03:00
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Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Интернет

Новый дизайн Windows 10 анонсировали официально

Вести.Ru 04:25
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Политика

Источники в Кремле посчитали триумфом итоги голосования по Конституции

По словам собеседников агентства, в Кремле не предполагали, что результаты голосования окажутся настолько высокими, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, пандемию коронавируса, а также то, что многие россияне уже открыли дачный сезон.
Lenta.ru 04:42
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Шоу-бизнес

Виктория Боня призналась, что страдает без мужа

Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни.
Gazeta.SPb вчера в 20:35
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Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
6
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Общество

В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина

Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
116
Политика

Памфилова назвала легитимным и состоявшимся голосование по поправкам

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в легитимности голосования по поправкам к Конституции нет сомнений, оно признано состоявшимся.
Известия 04:45
Общество

В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку

С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости вчера в 00:19
15
Авто

Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России

Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 01:27
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Политика

Пекин отреагировал на итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

Китайская Народная Республика уважает выбор россиян, сделанный во время голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил 2 июля 2020 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
News.ru 04:49
Политика

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
39
Здоровье

Фитнес-центры и тренажёрные залы Иркутской области откроются с 3 июля

Возобновить тренировочный процесс смогут команды и сборные, а также начнут работать спортивные школы, конно-спортивные клубы, фитнес-центры и тренажёрные залы, сообщает 2 июля пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск 04:07
2
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
198
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
5,9K
Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
50
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
Live24 вчера в 03:57
726
Армия и оружие

В России запустили серийное производство нового автомата А-545

Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
ФАН 02:27
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Армия и оружие

В России испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Avia.pro 02:13
29
Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».
Известия 04:45
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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