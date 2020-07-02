Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСостояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса, подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Состояние самого богатого человека в мире достигло исторического рекорда

Москва 2403:36

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52

Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

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Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

РИА Новости02:18

Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

Комсомольская правда02:06

Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВвчера в 22:43

Состояние богатейшего человека в мире, главы Amazon, Джефа Безоса, приближается к 172-м миллиардам долларов

Эхо Москвы03:34
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Власти США призвали Турцию оставить собор Святой Софии музеем

Помпео от имени властей США призвал правительство Турции оставить собор Святой Софии музеем в качестве примера уважения религиозных традиций и исторического многообразия.
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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
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Политика

Памфилова оценила голосование против поправок в НАО

Голосование в Ненецком автономном округе, единственном регионе России, в котором большинство граждан проголосовали против поправок в Конституцию, доказывает достоверность итогов кампании.
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Газета.Ru 03:27
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Финансы

ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 10,3 млрд рублей

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
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Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
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Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев

Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
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Явка на голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Итоги голосования по поправкам в конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, это ставит перед правительством новые задачи и усиливает персональную ответственность каждого члена кабмина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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В Москве к прежнему режиму работы вернутся еще 20 КТ-центров, которые раньше проводили диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
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Ученые, анализирующие причины Ордовикского вымирания, разработали неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением.
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С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Сане прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

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Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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