Состояние богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса, подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

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