Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд.

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Наука На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни. 4

Авто Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5. 15

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