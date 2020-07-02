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Российская газетаСостояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд.
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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
Комсомольская правда02:06
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Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста 13:10
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
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Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Киберспорт
Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление
REGNUM 30 июня в 02:53
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Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Общество
Захарова заявила о взломе одного из аккаунтов МИД России
Сегодня ночью злоумышленники взломали один из аккаунтов, принадлежащих Министерству иностранных дел, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ПолитРоссия 08:45
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
Evo-rus.com 11:04
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Футбол
Капитан «Аталанты» стал первым игроком серии А, сделавшим 15 голевых передач за сезон в XXI веке
В 29-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Наполи» со счетом 2:0. На 47-й минуте счет после передачи капитана команды Алехандро Гомеса открыл бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.
Советский спорт 16:21
Космос
Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы
Территория новостей 08:09
Культура
Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Наука
Эксперты рассказали, о чем сигнализируют проблемы со сном у младенцев
Во время нового исследования обнаружилось, что у младенцев в возрасте 18 месяцев специфические проблемы со сном могут быть связаны с психическими расстройствами в подростковом возрасте.
Rusargument 16:02
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Общество
В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса
После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов.
Коммерсантъ 15:58
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 09:23
Общество
За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.
Интерфакс 16:14
Футбол
РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»
РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
КП - Волгоград вчера в 07:57
Армия и оружие
Российский «Филин» поступит на флот
Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
MOS.news 10:06
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в чемпионате Англии
"Шеффилд Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 15:09
Культура
ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне
Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
News.ru вчера в 11:02
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
Общество
Кабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест
Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест.
Солидарность 10:07
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59